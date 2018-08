El CNIO abre sus puertas a la 'Noche Europea de los Investigadores'

Un año más, el CNIO acercará sus investigaciones al gran público como parte de su compromiso con la divulgación y la educación científicas. Uno de los principales objetivos es que la ciencia sea un tema más atractivo para el gran público.



"La labor de un científico no sólo es hacer ciencia, sino que debe divulgar ciencia y educar a futuros científico", explica Guillermo de Cárcer, investigador del Programa de Oncología Molecular del CNIO y organizadorla Noche de los Investigadores en el Centro junto con el Decanato de Asuntos Académicos. “A mí, en su día, me enseñaron y me entrenaron para ser científico, y me siento en deuda y en la obligación de hacer lo mismo.



La ciencia debe estar al alcance de todos los públicos y los científicos debemos trabajar en esa dirección”, subraya. Con ese objetivo, y bajo el lema de este año: 'Sé un científico, conoce a los científicos', un grupo de 40 voluntarios del CNIO recibirá a todos los visitantes que se acerquen a sus instalaciones y les explicarán toda la labor que realizan diariamente.



Además, los visitantes se convertirán en participantes de un sencillo (pero ilustrativo) experimento en el que extraerán el ADN de las células de un tomate, un análogo de una de las pruebas que más se realiza en el CNIO.



Para terminar, varios investigadores de diferentes nacionalidades se "prestarán" para un speed dating en el que durante 15 minutos cada uno atenderán las dudas que plantee la audiencia, charlarán con ellos, etc.



Una buena oportunidad para ampliar conocimiento, alimentar vocaciones y despertar el interés por la ciencia en los más escépticos. Además de mostrar a los participantes qué es el CNIO y qué se hace aquí,"queremos enseñarles, sobre todo, que un científico no es una persona rara ni aburrida, sino todo lo contrario –señala de Cárcer-. Queremos alejar esa visión errónea. Nuestro trabajo es apasionante y divertido, y cualquiera puede ser un científico".



Este Proyecto de la Noche Europea de los Investigadores de Madrid está financiado por el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020, bajo las Acciones Marie Sklodowska-Curie de la Comisión Europea.