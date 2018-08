El CNIO ficha a Manuel Valiente, experto en metástasis cerebral

Tras cinco años investigando en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York, junto a Joan Massagué, líder internacional en la investigación en metástasis, Valiente llega a Madrid para trabajar en "un campo que tiene un interés clínico muy grande, porque hasta un 30% de pacientes con cáncer pueden llegar a desarrollar metástasis en el cerebro".



Las personas afectadas por metástasis cerebral tienen un mal pronóstico, debido a la ausencia de un tratamiento efectivo y a la pérdida de calidad de vida derivada de los déficits neurocognitivos asociados.



Un 50% de los casos de metástasis cerebrales proceden de tumores primarios originados en pulmón, un 20% en mama, y en menor medida en otras localizaciones como piel, riñón o colon.



"Esto se debe en parte a que los tratamientos que funcionan bien en otros órganos no funcionan bien en el cerebro”, dice Valiente. “Es un órgano muy particular, que está más aislado que el resto del organismo. Los tratamientos quimioterapéuticos que tienen éxito en metástasis con otras localizaciones, sin embargo no son capaces de reducir aquellas que se localizan en el cerebro. Hay colegas que hablan del cerebro como un santuario para la metástasis desde el punto de vista terapéutico".

El equipo de Manuel Valiente se centrará en investigar cómo estas células metastásicas llegan al cerebro y de entender cómo son capaces de seguir modificando y moldeando el tejido para permitir la proliferación tumoral.



Esta especialidad está poco estudiada, al menos hasta la fecha, y poco laboratorios se dedican a ello, por eso este investigador tenía un gran interés en llevar a cabo sus investigaciones en el CNIO.

"Me interesa unir mis dos intereses, la investigación neurológica y las metástasis, para hacer una aproximación un poco diferente al problema, porque queremos ser un laboratorio líder en el mundo en este campo. Desarrollaremos conocimiento para generar, junto a investigadores clínicos, nuevas oportunidades para mejorar los tratamientos. Ese es el motivo por el que el CNIO es el lugar ideal para llevar a cabo el proyecto".



Manuel Serrano, director del Programa de Oncología Molecular donde se sitúa el nuevo Grupo de Metástasis Cerebral, afirma: "Nos ilusiona la creación de esta nueva línea de investigación que dirigirá Manuel Valiente. Manuel viene precedido por una brillante carrera en España y en los EE.UU., trae ideas originales y herramientas experimentales muy potentes, además de un decidido entusiasmo y ambición. Por otro lado, su tema de investigación es de gran actualidad, poco conocido y muy relevante desde el punto de vista médico. En Manuel se aúnan las características del investigador ideal que buscamos en el CNIO".



El Programa de Oncología Molecular es una piedra angular de la investigación del CNIO por la relevancia de sus descubrimientos y por su tamaño. En la actualidad cuenta con diez grupos de investigación y un total de 125 investigadores, capaces de atraer una notable cantidad de fondos para sus investigaciones.