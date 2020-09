'Constantes y Vitales', premio a 'Mejor campaña de divulgación sociosanitaria'

New Medical Economics ha hecho entrega de lo premios 2016, para profesionales sanitarios, compañías, Administración y todas aquellas entidades que han contribuido de forma significativa al desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, y han mantenido una actividad investigadora, innovadora, de gestión y de atención al paciente.



Tras el recuento de votos de sus lectores, la revista New Medical Economics ha distinguido a laSexta con el premio a 'Mejor campaña de divulgación sociosanitaria por Constantes y Vitales.

Los premios New Medical Economics han reconocido la labor de diferentes intituciones, empresas y profesionales en un total de 14 categorías. Estos han sido el resto de premiados ¡Felicidades a todos!