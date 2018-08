El CSIC pide en el congreso un pacto de Estado por la ciencia en su 75º aniversario

"El CSIC necesita una ley específica que contemple al consejo como la organización pública y científica que es y como el símbolo de la ciencia que todos los españoles identifican. Ése sería el regalo de cumpleaños que necesita el consejo", ha manifestado su presidente al mismo tiempo que añadía que le gustaría recordar el 75 aniversario del CSIC como el año en el que se empezó a forjar un acuerdo político en materia de I+D+i.



El CSIC encara su futuro con el problema de los recursos humanos y la elevada edad media del personal investigador, así como la escasez de posiciones estables para atraer investigadores y la "falta absoluta" de posibilidades para incorporar personal técnico y administrativo, según ha indicado el CSIC.



Además, ha lamentado que, a diferencia de competidores internacionales y de algunos nacionales, el CSIC carece de la flexibilidad necesaria para una óptima gestión. "El ministerio es consciente de ambos problemas y trabaja para paliarlos. Me consta que las Cortes conocen bien estos problemas y no quiero más que reiterar nuestro apoyo y esperanza en superarlos", ha apostillado. Emilio Lora-Tamayo ha insistido en que la ciencia española "necesita consensos", al mismo tiempo que ha defendido que, "de una vez por todas" se aborde la política de investigación como una inversión y no como un gasto.



Por su parte, el presidente del Congreso, Jesús Posada, cree que es importante que las Cortes Generales se sumen a esta efeméride y muestre su compromiso por la investigación científica. Ha recordado la aprobación de la Ley de la Ciencia de 2011.



A su juicio, el CSIC es el "motor" de la investigación científica en España, y destaca entre otros puntos por su "alta producción investigadora", su aportación en la mejora del conocimiento, del progreso científico y económico del país. "Quiero pues expresar mi más sincera felicitación al consejo por su extraordinario trabajo y sus 75 años de trabajo y progreso porque creo que todos coincidimos en apreciar la importancia de la investigación científica para el progreso humano y la mejora del bienestar", ha agregado.