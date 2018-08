¿Cuáles son los síntomas de alerta para detectar el cáncer?

La predicción de incidencia del cáncer en España para este año 2015 es de 227.076 casos, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Esta cifra nos exige diagnosticarlos precozmente con el objetivo principal de reducir su mortalidad.



En el día Mundial contra el cáncer os contamos 10 signos de alarma que no debes dejar pasar porque cualquier síntoma injustificado que persita en el tiempo, debe ser consultado con un médico.



1. Cambio sostenido en tu ritmo intestinal (diarrea, mayor frecuencia, expulsión de mucosidad).



2. Variación en tu frecuencia urinaria.



3. Heridas que no se te curan en pocos días (piel o mucosas, incluyendo cavidad oral, genitales, etc.).



4. Perdidas sanguíneas de cualquier origen (oral, anal, genital, con la tos, etc.).



5. Aparición de nódulos en cualquier localización (mamario, cutáneo, zonas ganglionares de axilas o ingles).



6. Tos irritativa o afonía de larga duración.



7. Cambios en una peca (crecimiento, decoloración, irregularidad, picor, nodularidad, etc.).



8. Dificultad para tragar o indigestión permanente.



9. Dolor abdominal.



10. Pérdida de peso inexplicable.

Por otro lado,os mostramos otros consejos para detectar cuanto antes los 3 tipos de cáncer más frecuentes que son: el cáncer de colon, el cancer de próstata y el cancer de mama.



El cáncer de colon, el de mayor incidencia en ambos sexos (15%).



Síntomas específicos: cambios en el hábito intestinal habitual (estreñimiento, diarrea o alternancia de ambos); sangre en las heces o heces negras; dolor o cólico abdominales; cansancio o pérdida de peso.

Prevención: El riesgo de cáncer colorrectal se reduce cuidando la dieta (más frutas, verduras y fibra y menos carnes rojas y procesadas), evitando el exceso de alcohol y realizando una actividad física habitual que controle la obesidad.



El cáncer de próstata, el de mayor incidencia en hombres (21,7%).

Síntomas específicos: disminución del calibre o interrupción del chorro de orina; aumento de la frecuencia de la micción, sobre todo nocturna; dificultad para orinar o escozor durante la micción.



Prevención: aunque la edad y la predisposición genética son claves para el desarrollo de esta enfermedad, llevar una dieta baja en grasas animales contribuye a la prevención o, al menos, a retardar la manifestación del tumor prostático.

El cáncer de mama, el de mayor incidencia en mujeres (29%).



Síntomas específicos: un bulto en la mama o axila; cambios en la forma del pecho; involución del pezón o secreción a través del mismo.



Prevención: además de llevar unos hábitos de vida saludables (dieta, ejercicio, no fumar), evita en la medida de lo posible las terapias hormonales sustitutivas y realiza autoexploraciones mamarias rutinarias a partir de los 25 años.

Por otro lado, el doctor Antonio Brugarolas, director de la Plataforma de Oncología de Hospital Quirón Torrevieja, recomienda:



Cáncer de mama: chequeo mamario bianual al comienzo, y después anual, entre 40 y 75 años; habitualmente con mamografía y en casos de mayor riesgo con resonancia magnética mamaria.

Cáncer de cérvix: cuello uterino en mujeres sexualmente activas entre 21 y 65 años, incluyendo citología Papanicolau y estudio de HPV cuando está alterada la citología; se repite cada tres años hasta los 30 años y posteriormente cada cinco.



Cáncer colorrectal: estudio de sangre oculta fecal o, mejor todavía, colonoscopia cada cinco años a partir de los 50 años.



Cáncer de pulmón: TAC helicoidal de alta resolución en pacientes entre 55 y 75 años si han sido fumadores severos más de 30 años.



Cáncer de próstata: realización de PSA a partir de los 50 años.



Cáncer de piel melanoma: detección visual cuando hay alteraciones o cambios en pigmentación.



En todos los casos, la edad se anticipa 10 años si tienes antecedentes familiares del tumor en cuestión.