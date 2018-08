'No dejes que el tabaco entre en tu vida', el mensaje que los adolescentes lanzan a la sociedad

"El mejor consejo es no empezar", explicó el presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), mariano Provencio, jefe de Oncología del Hospital Puerta de Hierro, de Madrid, tras entregar los premios de este concurso de cortos dirigido a escolares de tercer y cuarto curso de la ESO.



El 33,2 % de las chicas y el 29,6 % de los chicos de entre 14 y 18 años fuma; en conjunto, los jóvenes españoles son de los primeros en iniciarse con el tabaco en toda Europa, a los 16 años, según datos del Ministerio de Sanidad.



También se ha producido un cambio de tendencia en los patrones del cáncer de pulmón: la incorporación de la mujer al hábito ha provocado que las muertes por este tumor entre el sexo femenino hayan aumentado un 76% en la última década y, de seguir así, superarán al provocado por cáncer de mama.

Asimismo, el GECP ha avisado de la disminución de la edad media de incidencia del tumor, que habitualmente se produce en franjas de edad de entre los 60 y 70 años, y que durante los próximos años podría descender más, debido a la incorporación temprana de los jóvenes al hábito tabáquico.



Y es que las tasas de mortalidad en cáncer de pulmón se manifiestan siempre entre diez y veinte años después de que se produzcan los mayores picos de consumo de tabaco, de ahí la importancia de realizar campañas de prevención sobre la población más joven.



Una de las acciones para conseguir este objetivo ha sido el concurso de cortos 'No dejes que el tabaco entre en tu vida' que nació para luchar contra el tabaco y concienciar, desde la adolescencia, sobre la importancia de la prevención.



El primer premio ha sido para el colegio mallorquín IES Son Pacs por "No te quedes parado", que pide la implicación de la sociedad contra este hábito; y el segundo y tercer premio, "No quemes el árbol de tu vida", del colegio Madres Concepcionistas, en Burgos, y "El cigarro de la muerte", del IES Montaña Palentina, en Cervera de Pisuerga (Palencia), hablan de la importancia de una vida saludable.



En relación con el Día Mundial contra el tabaco, recordamos nuestra campaña de concienciación sobre la Enfermedad Obstructiva Crónica (EPOC).



Se trata de la gran primera de gran causa de 2017 de 'Constantes y Vitales', junto con la Fundación AXA, que nace con el objetivo de concienciar a los ciudadanos, especialmente a los fumadores, para que conozcan esta enfermedad y puedan iniciar un tratamiento precoz.



Dejar de fumar es la medida más eficaz para prevenir la EPOC ya que su origen es principalmente el tabaquismo (entre el 85-90% de los casos, aunque no es el único), pero a menudo, los síntomas (tos, expectoración, pitidos, ahogo…) son atribuidos a otras patologías (o directamente a efectos directos del tabaco), o a efectos de la edad, sin llegar a considerar que son síntomas de una enfermedad en desarrollo, que es crónica y mortal.