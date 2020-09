Desarrollan una app para apoyar y ayudar a mujeres que padecen cáncer de mama

Una aplicación, llamada 'Diana' que, además, les puede servir de gran ayuda a estas personas ya que dispone de un calendario les recuerda las citas con el médico, un medidor les controla su estado de ánimo así como tutoriales de belleza y consejos para los familiares.



Un proyecto que nace para dar una solución a la necesidad, detectada en las consultas médicas, a las que las pacientes llegan, en la mayoría de los casos, con información errónea encontrada en Internet.



Pero, la doctora Eva Ciruelos, explica que es importante señalar que este producto no pretende, ni debe sustituir al oncólogo y para facilitar la toma de notas sobre las dudas que van surgiendo, y poder plantearlas al médico en las citas de control, "la sección de agenda resulta muy útil", agrega Ciruelos.



Así, esta app será presentada a más de 40.000 mujeres de FECMA, como confirma Josefa Madrid, de esta Federación, quien lleva varias décadas luchando contra el cáncer de seno crónico.



"Cuando preguntabas todo el mundo decía algo distinto", recuerda Josefa Madrid, quien manifiesta: "Hay muchas mujeres a partir de los 30 años, que tiene un cáncer y puede beneficiarse con la aplicación".



Una de ellas es Estefanía, una mujer de 40 años, que ha superado un cáncer de mama. Ella reconoce que ha utilizado al "doctor Google" para buscar información relacionada con la enfermedad. De ahí que le surjan dudas sobre si existe o no la posibilidad de plantear preguntas a los que están detrás de la app, o si hay una sección de enlaces a las páginas oficiales de las instituciones.



Ante esta inquietud, David Marín, responsable del área de Cáncer de Mama de Roche, empresa desarrolladora de la app, explica que la información disponible en DIANA, las 24 horas en el móvil o en la tablet, es totalmente confiable, por lo que no se contempla conectar con otras páginas de Internet. Aún así, Marín afirma que la aplicación podrá experimentar cambios, a partir de las sugerencias de las usuarias.