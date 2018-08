Desarrollan una técnica para regenerar cualquier tejido humano dañado

Un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, ha desarrollado una técnica que permitiría reparar cualquier tejido dañado por una lesión, enfermedad o envejecimiento. La técnica podría comenzar a ponerse en marcha dentro de un par de años.

El sistema de reparación, similar al método utilizado por las salamandras para regenerar sus extremidades, podría emplearse para reparar todo: desde discos de la columna a fracturas óseas, y tiene el potencial de transformar los enfoques de tratamiento actuales para la medicina regenerativa, como destacan los autores del estudio en un artículo publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

"Esta técnica es un avance significativo en muchas de las terapias con células madre de la actualidad que han mostrado poca a ninguna evidencia objetiva a la hora de contribuir directamente a la formación de tejido nuevo", ha declarado John Pimanda, hematólogo y principal autor del estudio. "Actualmente estamos evaluando si las células grasas humanas adultas reprogramadas en células iMS pueden reparar tejido dañado de forma segura en ratones, con el inicio de los ensayos en humanos previsto para finales de 2017", ha añadido Pimanda.

Existen diferentes tipos de células madre. Por un lado, las células madre embrionarias, que durante el desarrollo embrionario generan cualquier tipo de célula en el cuerpo humano, y por otro lado, existen células madre adultas, que son específicas de tejido. Las que tienen la capacidad de regenerar tejidos son las células embrionarias, ya que no hay células madre adultas que reconstruyan múltiples tipos de tejidos.