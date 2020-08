Un nuevo estudio ha descubierto una región de la proteína viral LANA, clave para la latencia viral y la infección persistente dentro de las células humanas.

Este hallazgo, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'(PNAS), se podría utilizar para desarrollar una terapia contra los tumores del sarcoma de Kaposi, porque se espera que el bloqueo de la función de esta región LANA anule la persistencia del virus, lo que eliminaría las células cancerosas.

El sarcoma de Kaposi infecta principalmente a los linfocitos, a través de esta infección expresa sus propios genes en la célula, y asume sus mecanismos haciendo que crezca y cause cáncer, como el sarcoma de Kaposi o un tipo de linfoma de derrame primario.

Comprender cómo los virus modulan la función de la célula huésped es fundamental para futuras terapias.

Las proteínas virales expresadas durante la fase latente de la infección hacen que el virus persista dentro de estas células y entre en ellas.

A través de una serie de experimentos genéticos y bioquímicos que utilizan modelos de infección, los investigadores han mostrado la interacción de ese lector específico.

El hallazgo de que el sarcoma de Kaposi ha desarrollado un mecanismo para este tipo de interacción proteica podría utilizarse para desarrollar una terapia de los tumores de este sarcoma.