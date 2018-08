Diez falsos mitos sobre el Párkinson

1. No es párkinson todo lo que tiembla, ni todo temblor es párkinson, es decir, ni todas las personas que sufren esta enfermedad padecen temblores, ni aquellas personas que sufren temblores tienen por qué sufrir Párkinson.



2. Otro falso mito es que poco puede hacerse cuando alguien padece esta enfermedad, pero no es así ya que con una adecuada medicación y acudiendo a terapias de rehabilitación se pueden controlar y reducir los síntomas.



3. Mucha gente considera que es una enfermedad de 'mayores' y no es del todo cierto. De hecho, uno de cada cinco enfermos de Párkinson tiene menos de 40 años. Por eso, aunque la probabilidad de que esta enfermedad se manifieste aumenta con la edad, sobre todo a partir de los 60 años, puede manifestarse mucho antes.



4. Se cree que la gente que tiene esta enfermedad acabará en una silla de ruedas. Pero no tiene que ser así si se comienza el tratamiento en forma y tiempo adecuado.



5. Un gran número de personas consideran que la probabilidad de padecer esta enfermdad no está vinculada a la genética, pero es un error ya que ya se han identificado al menos 18 genes con mutaciones causantes de la enfermedad, aunque causan una minoría de los casos.



6. Existe un gran desconocimiento sobre la causa de la afección, pero todo apunta a una combinación entre la predisposición genética y las causas ambientales, como el estilo de vida, la alimentación o la exposición a determinados tóxicos, según explican los expertos.



7. El Párkinson no puede prevenirse aunque haya factores que estén asociados a esta enfermedad y la génetica tenga mucho peso.



8. Se cree que al tener problemas de movilidad, la actividad física no es buena pero es falso. El ejercicio es fundamental.



9. No es cierto que el Párkinson sea una enfermedad mortal ya que nadie muere por esta patología, a pesar de ser una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura.



10. Muchas personas consideran que el Párkinson provoca demencia. Esto solo ocurre cuando la enfermedad se encuentra en un estado muy avanzado.