La divulgación despierta la vocación científica entre los jóvenes

Una conclusión a la que ha llegado este estudio, en el que han participado más de 2.500 estudiantes de ESO de 42 institutos de Madrid y Barcelona, y que constata que son los alumnos con menor rendimiento académico y los de más bajo nivel socioeconómico los más permeables a las acciones de divulgación a la hora de decantarse por estudios técnico-científicos.



Se trata de un estudio, el primero que se realiza en España sobre la evolución del impacto de las acciones de divulgación en términos de promoción de vocaciones científico-tecnológicas. Ha contado con la colaboración de expertos en educación y estadística de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y la Universidad de Barcelona (UB).



Entre estas conclusiones, destaca la idea generalizada en muchos alumnos que han expresado que han frenado sus aspiraciones de cursar estudios científico-técnicos porque: "mis padres o mis profesores no me ven capaz", ha destacado la directora de Cultura Científica y de la Innovación de FECYT, Rosa Capeans.



Lluis Noguera, director de CosmoCaixa, el museo de la ciencia de La Caixa que programa acciones para animar a los alumnos a cursar estudios científicos, ha destacado que "las acciones de divulgación científico-tecnológicas aumentan el interés por estudiar ciencia o tecnología en más del 5,6%".



El informe ha analizado los factores de influencia en la elección vocacional de los alumnos de ESO en relación con las materias y profesiones relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por su sigla en inglés: Science, Technology, Engineering and Mathematics).



Capeans ha explicado que esta investigación nació de la preocupación por el fomento de las vocaciones en el ámbito científico, técnico y matemático, ya que el número de alumnos que optan por estos itinerarios formativos disminuye año tras año.



El trabajo también concluye que tener referentes profesionales o amigos en el ámbito STEM y percibir la utilidad social de la ciencia impactan positivamente y ayudan a crear vocaciones.



Las conclusiones del estudio, que se aplicarán a la tarea divulgativa de la FECYT y la Obra Social La Caixa, apuntan a la necesidad de que los alumnos visualicen las profesiones STEM como una opción de futuro satisfactoria y que tengan una mayor información y orientación respecto a estos estudios.



Para un 44% de los alumnos, la orientación recibida en sus centros escolares era "poca o nula" de cara a decidir su futuro. El estudio demuestra que transmitir la utilidad social de la ciencia y mostrar modelos de referencia en las salidas profesionales aumenta un 10% el interés por los estudios científico-técnicos.