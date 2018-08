Dos gastroenterólogos malagueños representan a España en los 'Rising Star of European Gastroenteroloy 2017'

Mercedes Robles Díaz del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y Andrés Sánchez Yagüe del Hospital Costa del Sol y el HOspital Vithas Xanit Internacional son los dos profesionales jóvenes que mejor representan la gastroenterología y la hepatología en España.



Los Premios Rising Star de la SEPD son un reconocimiento a la trayectoria profesional de los especialistas en Aparato Digestivo más jóvenes, en la que se valora tanto el trabajo presentado como su experiencia en investigación y en la publicación científica. Al mismo tiempo, estos premios son un importante respaldo a su carrera internacional, ya que los dos premiados representarán a la SEPD en la edición europea de estos premios, los Rising Star of European Gastroenteroly 2017.



El Dr. Andrés Sánchez Yagüe resultó galardonado por el estudio “Eus-Guided Choledocoduodenostomy using a single step lumen-apposing metal stent delivery system”, en el que describe la técnica para establecer rápidamente un drenaje interno entre la vía biliar y el duodeno en pacientes con cáncer de cabeza de páncreas no operable que obstruye la vía biliar, de manera que permite el drenaje de la bilis mejorando la calidad de vida de estos pacientes. Anteriormente, a estos pacientes se les colocaba un drenaje externo a través de la piel y las costillas dejando un catéter conectado a una bolsa; esto suponía y supone una merma de la calidad de vida, por la propia presencia del catéter y la posibilidad de infección y dolor.



Por su parte, la Dra. Mercedes Robles Díaz fue premiada por el estudio “Spanish dili registry, a 2017 update. What are the differences compared with other worldwide registries?”, un análisis de los pacientes incluidos en el Registro Español de Hepatotoxicidad hasta el año 2016, con el objetivo de identificar fenotipos característicos de hepatotoxicidad por determinados fármacos o HDS. Identificar estos fenotipos puede ayudar a los clínicos en el diagnóstico y facilitar la suspensión precoz del fármaco evitando re exposiciones inadvertidas y el riesgo que éstas supone. Además, podría ayudar en la selección del fármaco más adecuado en función de las características del paciente y a la identificación de fármacos o HDS que por su balance riesgo-beneficio pudieran ser retirados del mercado. Cabe señalar que la hepatotoxicidad es una de las causas más frecuentes de retirada de fármacos del mercado y una importante causa de fallo hepático fulminante.



Para los galardonados, los premios Rising Star SEPD no solo reconocen el trabajo y esfuerzo realizado hasta el momento, sino que por el hecho de representar a la SEPD en la convocatoria europea de los premios son una gran oportunidad de proyección internacional.



“Este premio reconoce que has contribuido al avance de la gastroenterología a nivel nacional e internacional”, explica el Dr. Sánchez Yagüe, “entiendo los premios Rising Star como una búsqueda de futuros líderes en la especialidad de Aparato Digestivo, tanto a nivel nacional en el caso de la SEPD, como internacional por la candidatura al premio de la UEG. El premio Rising Star es, por tanto, un reconocimiento a una trayectoria no solo de investigación, sino también en clínica, formación y posiciones de liderazgo”.



La Dra. Mercedes Robles añade: “para mí ha sido un honor recibir este premio de la SEPD y ser seleccionada para el premio de la UEG. Representa un reconocimiento a mi trayectoria y es un gran estímulo para seguir trabajando duro en investigación científica en este campo de Aparato Digestivo”.