El 30% de casos de cáncer de pulmón no tiene nada que ver con el tabaco: "Hay exposición a agentes cancerígenos como la contaminación"

Cintia Díaz-Miguel tiene 26 años, no ha fumado un cigarro en su vida y lleva cuatro meses luchando contra el cáncer de pulmón. "Empecé a tener tos, no le daba importancia pero me hicieron pruebas y tenía un tumor", explica.

El suyo pertenece a ese 30% anual de casos que nada tienen que ver con el tabaco. Javier de Castro, jefe de sección de Oncología Médica del Hospital La Paz, destaca que "hay una exposición a agentes cancerígenos como la contaminación".

Por eso, la investigación para este tipo de cáncer que afecta a casi 28.000 españoles cada año dicen, es clave. "Animo a todo el mundo a participar en la iniciativa, es muy sencilla", añade Cintia.

Habla de esta campaña 'Da tu do', un proyecto al que ya se han sumado muchas voces, algunas conocidas como David Demaría o Rosa López. Cada do de pecho supondrá una donación para la investigación en nuevos tratamientos contra el cáncer de pulmón.

Como el que está recibiendo Cintia: "Tenía un cáncer de pulmón con metástasis, me pudieron tratar con inmunoterapia y a día de hoy, casi cuatro meses después, en mis resultados no aparece casi ninguna célula maligna".

Por Cintia y por el resto de pacientes, laSexta anima a dar el mejor do de pecho.