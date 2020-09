Emotiva sorpresa de un hombre a su mujer, enferma de esclerósis múltiple, para demostrarle que para él "es perfecta"

Una muestra de amor en toda regla. Por su décimo aniversario, Carl Gilberts organizó un emotivo 'flashmob. Para llevarlo a cabo, pidió ayuda a los estudiantes de la Liverpool Media Academy.



Los jóvenes cantaron 'Just The Way You Are', del cantante Bruno Mars, una canción muy especial para el matrimonio. "La canción era importante" porque su intención era que Laura supiera que él la quiere "tal y como es" porque "Para mí es perfecta", explicó Carl Gilberts al diario digital 'Today'.



Laura, que visiblemente emocionada disfrutó acompañada de su marido, de esta bonitacanción, padece esclerósis múltiple, una enfermedad neurodegenrativa que afecta a cerca de 47.000 personas en España, unas 600.000 en Europa y 2.500.000 en todo el mundo.



A diferencia de lo que muchas personas consideran, no es una enfermedad de personas mayores, sino que se suele diagnosticar entre los 20 y los 50 años de edad.

Desgraciadamente la Esclerósis Múltiple es una enfermedad que no tiene cura, pero su tratamiento precoz es fundamental ya que eso pidría cambiar su pronóstico.

El vídeo dem esta emotiva sorpresa se ha convertido en todo un fenómeno viral y ya cuenta con miles de visulizaciones.