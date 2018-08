La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica se sitúa como la cuarta causa de muerte en España

La enfermedad EPOC es la cuarta causa de muerte en España, manteniendola misma posición que ocupaba en el año 2010. En España, la EPOC se cobra aproximadamente 18.000 vidas cada año. En el 80-90% de los casos la causa de la EPOC es el tabaquismo, siendo el principal factor de riesgo de esta enfermedad y convirtiéndola en la primera causa de muerte evitable en España.



"Del tercio de los españoles que fuman, entre un 35 y un 50% desarrollarán esta enfermedad pulmonar. Actualmente, y según datos extraídos del estudio EPISCAN elaborado por especialistas de SEPAR, se estima que 2.185.764 españoles presentan EPOC de entre los 21,4 millones con edad entre 40 y 80 años. Y ya que el 73% aún no está diagnosticado, puede decirse que más de 1.595.000 españoles aún no saben que padecen esta enfermedad y, por tanto, no reciben ningún tratamiento para su EPOC",explica el Dr. Ciro Casanova, coordinador del área EPOC de SEPAR (Sociedad Española deNeumología y Cirugía Torácica).

La EPOC es una enfermedad fundamentalmente asociada al tabaco que se caracteriza por la dificultad del paso de aire por los bronquios. Este término describe dos enfermedades pulmonares relacionadas: la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Además de afectar a los pulmones, la EPOC también se asocia a otros problemas de salud, siendo los más frecuentes hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, la osteoporosis y la ansiedad-depresión.

Esta enfermedad se considera la causa cuarta de muerte en España y la décima discapacidad en elen el país. Cuando esta enfermedad comienza a ser evidente es posible que no tenga síntomas o que estos sean leves. A medida que la enfermedad empeora, los síntomas se agravan.



Por eso, a veces esos pequeños síntomas suelen confundirse con los del envejecimiento natural, sin embargo una simple espirometría realizada por el médico de familia es suficiente para detectar esta enfermedad ante síntomas como latos, silbidos al respirar, la expectoración y la dificultad para respirar, especialmente durante el ejercicio físico.



La espirometría es la prueba diagnóstica fundamental para detectar la EPOC y para logrardisminuir el elevado infradiagnóstico. La EPOC se puede prevenir y tratar y una de sus medidas más eficacez para tratarla es no fumar o no estar en contacto con el humo.