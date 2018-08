España inicia un ensayo pionero para curar el VIH con trasplante de sangre de cordón umbilical

Este ensayo clínico está liderado por Rafael Duarte, del Instituto Catalán de Oncología, y en él también participan los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro-Majadahonda de Madrid, junto con otros equipos internacionales y utilizará un tipo de sangre de cordón con una rara mutación genética, conocida en términos médicos como la variante CCR5 Delta 32, capaz de eliminar del organismo todo rastro de VIH. En España, un equipo multidisciplinar del Instituto Catalán de Oncología lo consiguió probar en un paciente VIH con linfoma, aunque murió a los tres meses de ser transplantado, se comprobó que estaba curado de sida y que falleció a causa del cáncer.

La variante genética CCR5 Delta 32 de las células madre sanguíneas que contiene el cordón umbilical parece conferir resistencia natural a la infección por VIH, bloqueando su expansión.

De momento, la única intervención médica con éxito ha sido con un paciente con leucemia aguda mieloide e infección por VIH que recibió en Berlín en 2008 un trasplante de médula ósea de donante no emparentado, cuyas células madre sanguíneas presentaban la variante genética CCR5 Delta 32 y que, actualmente, cinco años después, está curado de leucemia y de sida.



Desde entonces las terapias basadas en la mutación CCR5 han ganado fuerza y los investigadores están tratando de replicar este fenómeno, porque los trasplantes alogénicos, como el del 'paciente del Berlín', conllevan un alto riesgo de mortalidad y requieren largas hospitalizaciones y no son una solución práctica para los pacientes con VIH que no tienen cáncer de la sangre



El líder del ensayo, Rafael Duarte, del Programa de Trasplante Hematopoyético del Instituto Catalán de Oncología–Hospital Duran i Reynals, ha querido dejar claro que las indicaciones de esta terapia se ciñen a pacientes con VIH que han desarrollado una enfermedad oncohematológica: "Con 300 unidades de sangre de cordón de la variante CCR5 Delta 32 podríamos tratar al 80% de los pacientes de los países de nuestro entorno con infección por el VIH y candidatos a un trasplante de estas características por una enfermedad oncohematológica".



La ONT ha destinado 80.000 euros para el tipaje de 20.000 unidades con el fin de identificar aquellos cordones con las características necesarias para realizar este ensayo clínico. Los cordones además de presentar la mutación genética CCR5 Delta 32, tienen que poseer una elevada celularidad. "Si tenemos en cuenta que sólo el 1% de los cordones presentan esta mutación, esperamos poder identificar alrededor de 200 unidades, que se pondrán a disposición de los pacientes puedan participar en este estudio en sus diferentes fases", dijo Matesanz, director de la ONT.



España es líder mundial en banco de sangre umbilical, con 60.000 unidades. "España es un líder mundial en este campo, con 60.000 cordones almacenados en bancos públicos, el 11% de todos las unidades de sangre de cordón que existen en el mundo. Solo nos supera Estados Unidos en número de unidades almacenadas, pero las diferencias de población son evidentes. Pero nuestro país no sólo es líder en cantidad, sino también en calidad. Los cordones españoles se caracterizan por su elevada celularidad. Son auténticas joyas terapéuticas, muy apreciadas en el ámbito internacional", ha asegurado Matesanz.



Junto con la ONT, en el proyecto participan todos los bancos públicos que existen en nuestro país (Canarias, Santiago de Compostela, País Vasco, Barcelona. Madrid, Valencia y Málaga). El tipaje se realizará en los bancos de Barcelona, Madrid y Málaga. El estudio también cuenta con la colaboración del Registro Español de Donantes de Médula Ósea, el programa de trasplantes del Instituto de Oncología de Barcelona y el Grupo de Retrovirología y Estudios Clínicos del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa de Barcelona.