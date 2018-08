Uno de cada tres españoles padecerá cáncer a lo largo de su vida

Si se tienen en cuenta las previsiones demográficas proporcionadas por Naciones Unidas, y según los datos registrados en 2012, donde la incidencia se situaba en 215.534 diagnósticos nuevos al año frente a los 246.713 que se estiman para 2020, el incremento de pacientes supondrá un 12,6% (31.179 casos nuevos).



Respecto al tipo de tumor, los casos más frecuentes en varones son de próstata (21,6%), seguido de pulmón e intestino; y en mujeres de mama (28,99%), seguido de una miscelánea de tumores de diferente origen y de intestino. El aumento de incidencia de algunos tumores se debe al aumento de población, el envejecimiento de la misma y a las técnicas de detección precoz.



"Lo que aumenta es la prevalencia, que son los casos acumulados en un periodo, y esto se debe principalmente a que la esperanza de vida es mayor, a medida que una persona envejece adquiere más riesgo de padecer cáncer", ha explicado el presidente de la SEOM, el doctor Miguel Martín. Los tumores más prevalentes en el caso de los varones son los de próstata, y en mujeres los de mama, según los datos del 2012.



En cuanto a los datos de mortalidad, en ambos sexos la tasa más alta corresponde a la miscelánea de tumores, pero le sigue el de pulmón en varones (27,41%) y el de intestino grueso (15,5%) y mama (15,21%) en mujeres. "Los cánceres de páncreas, estómago y pulmón son los más difíciles de curar, ya que es difícil encontrarlos en fase operable, por ello se han estancado las cifras en estos tipos de cáncer", ha puntualizado el doctor Martín.



NECESIDAD DE REGISTROS

Estas cifras son editadas cada año por la SEOM utilizando la información más fidedigna disponible en el momento. Esto es así porque no existen registros del cáncer en España. "Los datos pueden tener alguna variación porcentual, pero las conclusiones son fiables", ha explicado el doctor Martín, que ha abogado por la necesidad de resgistrar los casos de cáncer. "Debería invertirse en estos registros. Parece que los políticos no consideran la sanidad una prioridad, pero sí que lo es, puesto que conociendo los datos se pueden poner mejores medidas para reducir esta enfermedad", ha añadido.



El doctor Martín ha insistido en que los casos de cáncer no hereditarios se pueden reducir con hábitos de vida saludables. "Deberían hacerse campañas de información y de prevención, que fomentasen los hábitos de vida saludables. Cambiando los hábitos se pueden reducir los casos de cáncer, pero para ello es necesario estar bien informado", ha asegurado.



Respecto a la información, Martín ha afirmado que "el cáncer no debe asustar, porque es algo que se puede curar. Lo primero es estar informado, ya que la educación es fundamental para curarse. El paciente debe conocer su caso, ya que la información evita tomar decisiones precipitadas o no adecuadas. La mejor opción es un equipo multidisciplinar para tratar un cáncer, entre todos los médicos implicados deben crear una estrategia de tratamiento".



ENSAYOS CLÍNICOS

Una de las opciones a las que pueden acceder los pacientes son los ensayos clínicos. En 2015 se autorizaron apróximadamente 320 ensayos en Oncología. "Hasta hace poco los ensayos tenían muchas barreras en España pero, gracias al Real Decreto 1090/2015 que permite aplicar el reglamento de la UE, disminuirá la carga burocrática, abaratará los costes y así se realizarán más endayos", ha afirmado Martín.