'Excelentes', un libro editado por el CNIO cuya recaudación irá destinada a la investigación del cáncer

¿De dónde vienen las ideas que amplían nuestra visión del mundo? ¿Qué hay detrás de los descubrimientos, del progreso tecnológico, de los grandes cambios sociales? La respuesta es personas. Personas con ideas, con emociones y con una manera de procesar la realidad.



El libro 'Excelentes' responde a estas preguntas a través de distintos retrataos y biografías de importantes visitantes del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) durante los últimos años.



Muchos de ellos visitaron el CNIO bien para participar en las prestigiosas conferencias CNIO Distinguished Seminars, bien invitados por la Oficina de Mujeres y Ciencia del CNIO (Oficina WISE, por sus siglas en inglés), que combate los estereotipos de género y fomenta el que más mujeres sigan la carrera científica hasta sus más altos niveles.



En sus páginas hay espacio para: físicos como Ignacio Cirac, que desde la portada invita a pasar a páginas llenas de ideas inesperadas. Hay tres premios Nobel: Elizabeth Blackburn, Robert Huber y Paul Nurse.



También, hay un paleoantropólogo, Juan LuisArsuaga, que explora nuestros orígenes como especie. Hay biólogosmoleculares, matemáticos y expertos en computación que están sentandohoy las bases de la medicina del futuro. Hay también una alpinista, la española Edurne Pasaban, y una jurista comprometida con la igualdad de oportunidades, Mª Teresa Fernández de la Vega.

Todos y cada uno de ellos han aportado su granito de arena a la mejora de nuestras condiciones de vida y al avance del conocimiento. Para Maria A. Blasco, directora del CNIO, contar sus historias personales en una obra de gran calidad artística e impacto visual, como Excelentes, es una forma de mostrar al público no especializado el mundo de los científicos, y de transmitir que lo Importante en él tiene mucho en común con lo importante en otros ámbitos.

El título del libro, cuya recaudación íntegra irá destinada a la investigación del cáncer, está relacionado con uno de estos puntos en común: la excelencia.



"En el CNIO buscamos la excelencia", dice Blasco; "ser excelente implica dar un paso extra, ir a por la pieza que falta en el rompecabezas. Nuestros visitantes nos han mostrado que los ingredientes de la excelencia no son exclusivos de la ciencia: son una manera de pensar y de sentir aplicable a cualquier ámbito.



Con esta obra compartimos el secreto de cómo llegar a ser excelentes, tal como nos lo contaron personas que, sin duda alguna, lo son. Ellos y ellas han sido inspiradores para nosotros;

deseamos que también lo sean para ustedes".



"No tengas miedo a pedir ayuda, pero tampoco a ignorarla", dice a los investigadores jóvenes Elizabeth Blackburn, convencida de que la confianza en las propias ideas es fundamental. "Hay mucha gente a la que no le gusta lo osado y lo innovador”, comenta Paul Nurse. "La vocación no nace, se hace", apunta Margarita Salas.



Los retratos de 'Excelentes' son obra de la artista visual Amparo Garrido y los textros, basados en entrevistas personales, están escritos por la periodista Mónica G. Salomone.



'Excelentes' es además una forma de celebrar el éxito de la plataforma filantrópica 'Amigos del CNIO', puesta en marcha a finales de 2014 y convertida para Blasco “en una de las más emocionantes aventuras denuestro centro”.



Los fondos recaudados, a través de esta publicación, irán destinados íntegramente a la investigación del cáncer en el CNIO, y más concretamente a esta plataforma que ha permitido crear varios contratos postdoctorales, lo que demuestra que "si se unen el esfuerzo de la comunidad investigadora y el deseo de colaborar de la sociedad, los resultados pueden ser muy potentes".

'Excelentes' se puede adquirir en tiendas El Corte Inglés (Barcelona, Madrid, Santander, Sevilla, Valencia y Zaragoza), tienas VIPS (Madrid y Sevilla) y a través de la web del CNIO.

En la presentación del libro, el próximo jueves 9 de febrero, a las 19h, enEl Corte Inglés de Preciados-Callao (Madrid), estarán el ingenio y el humor del Mago More, que hará de maestro de ceremonias. Además de Maria A. Blasco y las autoras Amparo Garrido y Mónica G. Salomone asistirán algunos de los 'Excelentes'.