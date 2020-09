Exigen al Gobierno que el medicamento contra la hepatitis C no dependa de criterios económicos

El ministro de Sanidad considera que es competencia de los médicos, mientras que los afectados aseguran que sus vidas están manos del Gobierno. "Los médicos están recetando la medicación y es un gabinete político conformado por el gerente del hospital y demás altos cargos los que deciden quién vive y quién muere", explicaba Mario Cortés, presidente de la Plataforma Afectados por la hepatitis C.



"No ofrecer tratamientos innovadores puede poner en riesgo el derecho a la vida y a la integridad física. Además este derecho debe asegurarse con la misma calidad y seguridad, con independencia de donde resida el paciente", según una nota de la plataforma, que agrupa a 20 organizaciones.



Además, añaden que es una obligación de las autoridades sanitarias por lo que exigen que se habiliten las partidas económicas necesarias para financiar el coste del medicamento.



Críticas a las que también ha respondido el portavoz del gobierno madrileño. "Todos los enfermos de hepatitis C que de acuerdo con el comité de patólogos y conforme a los supuestos de intervención que tiene prescritos el Ministerio de Sanidad tienen que recibir el medicamento, ya lo están recibiendo", sostiene Victor Salvador.



El próximo lunes 12 de enero, la Plataforma de Afectados presentará una denuncia contra la exministra Ana Mato. La responsabilizan de la muerte de los enfermos a los que no se les ha proporcionado el Sovaldi.



Ese mismo día se reunirá, según ha anunciado Alfonso Alonso, un comité científico de expertos que determinará a quiénes hay que prescribir los tratamientos y de qué manera. Alonso ha explicado que formarán parte de ese comité expertos de ámbito nacional y representantes del Ministerio.



El ministro también ha anunciado que el Gobierno está negociando la incorporación de nuevos fármacos este mes o el mes que viene y ha advertido de que durante estas negociaciones, que "son delicadas", las presiones "no son positivas" y "no ayudan".



A su juicio, la incorporación de nuevos fármacos "no puede ser una cuestión de dinero", a la vez que ha señalado que existen nuevas fórmulas terapéuticas que pueden ser más eficaces que las que se están utilizando.

Mientras tanto, en el Hospital 12 de Octubre llevan encerrados desde el pasado 18 de diciembre y aseguran que aquí seguirán hasta conseguir lo que necesitan para poder salvar sus vidas.