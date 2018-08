Expertos mundiales en VIH se reúnen para abordar los hitos más importantes en investigación básica y clínica

En concreto, el eje principal de estas jornadas será todos los hitos de 2014 en VIH contados por sus protagonistas en tres bloques específicos, ciencia básica traslacional, ciencia clínica y epidemiologia y salud pública.



Cada uno de estos bloques estará dirigido por los coordinadores de HIBIC, José Ramón Arribas, José Alcamí y Josep María Gatell. Allí, se tratarán diferentes temas relacionados con el virus de la inmunodeficiencia humana desde todos los ámbitos, la ciencia básica, epidemiología y prevención, así como el ámbito clínico de la enfermedad.



Además, el encuentro contará con la presencia de investigadores internacionales, expertos en el virus de la inmunodeficiencia humana, como, por ejemplo, el doctor del Brigham and Women's Hospital de Boston (Estados Unidos), Daniel Kuritzkes; o el doctor del Gladstone Institute of Virology and Immunology de la Universidad de California (Estados Unidos), Warner C. Greene.