Afortunadamente, vada vez hay más avances sobre este tema y las personas que padecen VIH, entratamiento antirretrovial, no transmiten el virus por ésta u otra vía ya que consiguen manternelos estable.



Hoy en día, todavía existen muchos mitos acerca del VIH. Por ello, la coordinadora estatal de VIH y sida (Cesida) quiere acalar algunas ideas o conceptos sobre el VIH:



- El VIH no se contagia por el aire o a través del contacto físico. Lo que si es cierto es que se transmite por vía sexual, sanguínea o de madre a hijo.



- Es una enfermedad, que aunque muchas personas lo crean, no tiene síntomas. Solo es posible dagnosticarlo a través de un test o prueba.



- El VIH no afecta solo a homosexuales, bisexuales o personas con problemas de drogas. Cualquier persona que mantenga relaciones sexuales, sin protección, está en riesgo de poder infectarse.



- Tener el VIH no es sintóma de tener sida. Sida y VIH son dos conceptos distintos: el sida es un estado debilitado del sistema inmunitario producido por el VIH, en caso de no tomar un tratamiento antirretrovial. Así, el sida supone una estapa tardía de la infección por VIH.



- Las personas que tienen VIH están perfectamente capacitadas para desarrollar cualquier tipo de profesión.