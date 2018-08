El Gobierno aprueba un nuevo medicamento contra la hepatitis C

El Gobierno ha aprobado el uso en España de daclatasvir, fármaco de última generación de Bristol Myers-Squibb (BMS) que se sumaría a los dos fármacos aprobados en los últimos meses, el sofosbuvir ('Sovaldi', de Gilead) y el simeprevir ('Olysio', de Janssen).



Todo esto viene tras la alarma que surgió hace unos meses cuando varios enfermos de Hepatitis C pidieron al Gobierno, el medicamento Solvadi que necesitaban para curarse y que el Gobierno prometió pero que nunca llegaba. Por ello, la mujer de uno de los enfermos, Saturnino Cobo, comenzó una huelga de hambre para exigir el tratamiento, que podría salvar la vida de su marido, y que llevaban esperando más de un año.

Ante estos acontecimientos llama la atención que este nuevo medicamento esté a punto de ver la luz, sobre todo porque aunque Saturnino ya ha recibido el medicamento, todavía quedan muchos otros enfermos a la espera del tratamiento. Además, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha afirmado que a lo largo del mes de enero espera que puedan llegar a un nuevo acuerdo para incorporar otro tratamiento con un índice de curación y capacidad de acción mucho mayor.

El propio ministro defiende que "España es hoy el país con mayor acceso a todos los tratamientos disponibles. En Europa solo hay tres países que financien los últimos tratamientos más innovadores, España, Bélgica y Luxemburgo, son los tres únicos países que garantizan ese compromiso y me parece que eso está bien, y es lo que distingue el compromiso por la sanidad pública y la atención solidaria".

Habrá que ver si lo prometido es deuda. Mientras tanto, el ministro se ha comprometido a "no hacer nunca demagogia con la salud de los españoles" y le ha pedido al Grupo Socialista que haga lo mismo ya que se trata de "un asunto muy serio". De hecho, este anuncio se ha hecho después de que la senadora del PSOE Carmen Menéndez le haya preguntado al Minsitro por las medidas del Ministerio para garantizar a los pacientes, el acceso de este medicamento y no vuelvan a ocurrir lo sucedido con Saturnino Cobo.



La senadora del PSOE ha achacado al Gobierno que no haya hecho "nada efectivo" para garantizar el acceso a estos fármacos por parte de los pacientes y le ha instado a reunirse con éstos porque "no tienen cien días de espera", así como a asegurarles un tratamiento. "Porque hablamos de la vida, y ni usted, ni nadie, puede ponerle precio", ha dicho Menéndez. El ministro de Sanidad ha asegurado que "nunca hará demagogia con la salud de los españoles" porque no es "razonable" y ha dicho que lo que más le importa es dar a estos pacientes esperanza al haber innovaciones "que pueden ayudarles".



"¿Le parece propio de la España de la pretendida recuperación que las personas enfermas tengan que iniciar encierros y huelgas de hambre para demandar su medicación o su derecho a la vida?", le ha preguntado Menéndez, al tiempo que le ha recomendado reunirse con los afectados y garantizarles su tratamiento. "Los enfermos de hepatitis C no tienen 100 días para la espera", ha insistido la senadora socialista.



Respecto a los criterios de acceso de los pacientes a los nuevos fármacos innovadores para hacer frente a esta enfermedad, Alonso ha afirmado que Sanidad trabaja con sociedades científicas, pacientes y responsables de comunidades autónomas para establecerlos. "Y eso lo tienen que fijar los responsables de la sanidad pública y creo que a todos nos da más confianza que lo hagan los profesionales sanitarios".