La Organización Europea De Biología Molecular (EMBO) ha dado a conocer este martes el nombre de los nuevos instigadores que trabajarán junto al centro, un listado con un total de 63 expertos europeos relacionados con las ciencias de la vida, y entre los que se encuentran tres españoles gracias sus pioneras contribuciones científicas: Pere Roca-Cusachs, Guillermina López-Bendito y María Dolores Martín-Bermudo.

En concreto, Guillermina López Bendito es la ganadora en la V edición del premio 'Mejor publicación biomédica del año' de Constantes y Vitales por su publicación: 'Prenatal activity from thalamic neurons governs the emergence of functional cortical maps in mice', donde explica que el sentido del tacto surge en el cerebro antes del nacimiento, cuando hasta ahora se defendía que los sentidos desarrollan progresivamente su funcionalidad en las etapas posteriores al nacimiento.

Por su parte, Pere Roca-Cusachs es pionero a nivel europeo en el campo de la mecanobiología y en el estudio de cómo las fuerzas físicas pueden afectar a diferentes procesos como el cáncer. Mientras que, María Dolores Martín-Bermudo trabaja en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la Junta de Andalucía.

Los tres nuevos nombramientos españoles se suman al de Xavier Trepat, investigador principal en el IBEC, y que es miembro desde 2018 de la EMBO.

No obstante, de los 63 nuevos miembros, 52 han entrado como parte de la organización y 11 como miembros asociados.