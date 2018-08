Hallan una proteína clave para nuevos tratamientos de la insuficiencia cardíaca

EL BOMBEO DE LA SANGRE EN EL CORAZÓN

Investigadores de la Escuela de medicina de la Universidad Loyola Chicago, en Estados Unidos, han descubierto el mecanismo molecular que regula la forma en la que el corazón bombea sangre. Este descubrimiento podría ser la base para nuevos tratamientos de la insuficiencia cardiaca. El jugador molecular clave en este mecanismo es una proteína gigante llamada titina, según concluye la investigación, que se detalla en un artículo publicado este lunes en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.