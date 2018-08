Identifican 12 nuevas causas genéticas de trastornos del desarrollo

El proyecto de 'Desciframiento de Trastornos del Desarrollo' (DDD, por sus siglas en inglés), secuenció el ADN y comparó las características clínicas de más de mil niños, con el fin de hallar los genes responsables de enfermedades que incluyen discapacidades intelectuales y defectos congénitos.

DDD, que es una colaboración entre el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) y el 'Wellcome Trust Sanger Institute' y está financiado por el Departamento de Salud y el Wellcome Trust a través del Fondo para el Estimula de Innovación en la Salud, trabajó con 180 médicos de 24 servicios regionales de genética en Reino Unido y en Irlanda para analizar aproximadamente 20.000 genes en cada uno de los 1.133 niños participantes con trastornos graves raros y que no pueden ser diagnosticados fácilmente.



El proyecto DDD funciona mediante la recopilación de información clínica en una base de datos junto con las variantes genéticas del genoma de cada paciente. Si los enfermos que comparten síntomas similares también tienen variantes en común, puede ayudar a reducir la búsqueda de mutaciones causantes de todo el genoma.



Sin embargo, puede ser un reto, ya que la probabilidad de poseer un determinado tipo de mutación puede ser tan baja como uno de cada cincuenta millones. La red nacional de intercambio seguro de datos de DDD ha hecho posible encontrar y comparar estos trastornos increíblemente raros; de hecho, para cuatro de los 12 genes recientemente identificados, las mutaciones fueron idénticas en dos o más niños no relacionados que viven separados por cientos de kilómetros.



"Trabajar a enorme escala, tanto a nivel nacional como en todo el genoma, es fundamental en nuestra misión de encontrar diagnósticos para estas familias --explica la doctora Helen Firth, investigadora del Departamento de Genética Clínica en el Hospital de Addenbrooke y líder clínica para el estudio DDD--. Este proyecto no hubiera sido posible sin el alcance a nivel nacional del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, que nos ha permitido unir a un número de familias que viven a cientos de kilómetros de distancia, pero cuyos hijos comparten mutaciones equivalentes y síntomas muy similares".

Por ejemplo, dos niños sin relación, con mutaciones idénticas en el PCGF2 gen, que está implicado en la regulación de genes importantes en el desarrollo del embrión, se encontró que tenían síntomas sorprendentemente similares y rasgos faciales. Esto constituye el descubrimiento de un nuevo síndrome dismórfico distinto, como explican los investigadores en un artículo que se publica en 'Nature'.

"El estudio DDD ha mostrado cómo la combinación de secuenciación genética con las estrategias más tradicionales para estudiar a pacientes con síntomas muy similares pueden permitir el descubrimiento de genes a gran escala", subraya Sir John Burn, profesor de Genética Clínica en la Universidad de Newcastle. "Este conjunto de datos se hace más eficaz con cada diagnóstico y cada gen recientemente identificado", ha explicado.



Los investigadores esperan que el proyecto inspire a más programas clínicos y de investigación de todo el mundo para depositar los datos en la base de datos DECIPHER con el fin de identificar las causas genéticas de más trastornos del desarrollo y mejorar las tasas de diagnóstico a nivel internacional.