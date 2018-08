La incidencia del cáncer de piel aumenta un 38% en España

"En España hay 4.000 nuevos casos de melanoma cada año, 116.380 pacientes con carcinoma basocelular, 17.500 con carcinoma espinocelular y 600 muertes anuales", ha informado el presidente de la AEDV, el doctor Pedro Jaén.



Estos datos se encuentran en el 'Libro Blanco del Cáncer de Piel', un manual en el que está trabajando la AEDV para describir la incidencia y mortalidad de este tipo de tumores, que pretende ser un compendio de guías clínicas sobre la enfermedad.



El experto ha insistido en la importancia de la prevención y en el trtamiento precoz de esta enfermedad ya que son claves para que esta incidencia baje en el futuro.



El experto ha destacado el ejemplo de Australia, que "hace 30 años tenía la mayor incidencia de cáncer de piel" y gracias a las estrategias de prevención se ha reducido considerablemente.



En esta misma línea, el presidente de la Sección Centro de la AEDV, Luis López Estebaranz, ha explicado que en España se dan 9 o 10 casos nuevos de cáncer de piel por cada 100.000 habitantes, una incidencia más baja que en Australia o en los países nórdicos.



"Tenemos una radiación ultravioleta más alta, pero también un fototipo mucho más alto", ha analizado el médico.

En cuanto a los problemas derivados del láser al eliminar los tatuajes, Pedro Jaén ha advertido de que "hay estudios que explican que el láser puede despigmentar una lesión cancerígena y retrasar su diagnóstico".



La AEDV da una serie de consejos paa prevenir el cánce de piel:



-El futuro de la fotoprotección está en la ropa: el uso de sombreros o gorras debería implantarse en todos los ámbitos: laboral, recreativo y escolar.



-Las cremas solares no deben de utilizarse en niños menores de seis meses.



- Los niños reciben tres veces más radiación ultravioleta que los adultos. El 80% de la radiación solar que llega a nuestra piel se recibe antes de los 18 años.



- La finalidad del fotoprotector no debe ser nunca la prolongación del tiempo de exposición.La mayoría de protectores solares no aguantan de un año para otro.



- En España, se recomienda una protección solar de 30 durante todo el año y de 50 en verano.



- Tener una piel muy blanca, más de 50 lunares, antecedentes personales o familiares de cáncer de piel o estar inmunodeprimido son factores de riesgo para desarrollar un cáncer de piel.



- El daño producido por la exposición al sol es acumulativo, si se quiere llegar a una vejez sin manchas y con menos arrugas, hay que protegerse del sol.



- Las frutas y verduras son buenos antioxidantes y ayudan a paliar los efectos negativos del sol.