Los oclusiones de los vasos grandes son bloqueos en las arterias que suministran sangre con oxígeno al cerebro. Esto provoca una proporción importante de accidentes cerebrovasculares isquémicos. Su diagnóstico es fundamental para comenzar a recanalizaar o abrir la arteria bloqueada, a través de un tratamiento conocido como la terapia endovascular.

En este tipo de diagnósticos es importante adelantarse lo máximo posible. Cada minuto aumenta las probabilidades de discapacidad en el paciente.

Los radiólogos son muy precisos en identificar las oclusiones de grandes vasos mediante la angiografía por TC (ATC), un examen de tres minutos que proporciona vistas detalladas de los vasos sanguíneos.

El doctor Matthew T. Stib, residente de radiología en la Escuela de Medicina Warren Alpert de la Universidad Brown en Providence, Estados Unidos, ha explorado el uso del aprendizaje profundo para detectar rápidamente las oclusiones de grandes vasos en la ATC y reducir así el tiempo de diagnóstico.

Stib y sus colegas desarrollaron un modelo de aprendizaje profundo desde cero con una gran muestra de exámenes de ATC para pacientes con sospecha de accidentes cerebrovascular isquémico agudo para entrenar el algoritmo para reconocer así la aparición de oclusiones y distinguirlo de otras afecciones.

Cuando lo probaron en más de 60 pacientes, el modelo detectó las 31 oclusiones de grandes vasos para una sensibilidad del 100%, una mejora significativa sobre la tasa de sensibilidad de la ATC del 77%.

Este estudio es el primero en utilizar la ATC para observar las oclusiones en las arterias, la cabeza y el cuello. El siguiente paso es validar los resultados utilizando el algoritmo en tiempo real. Si los resultados se mantienen, este modelo de aprendizaje profundo podría ser una herramienta útil para hospitales que no tienen experiencia en leer imágenes de ATC de oclusión de vasos grandes.

Este algoritmo no reemplaza el trabajo de los radiólogos, si no que acelera el tiempo de diagnóstico. "Si el radiólogo no está presente o hay mucho trabajo habrá una alerta que indicará que puede haber una oclusión y se debería revisar.