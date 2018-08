Investigadores españoles desarrollan un método que diagnostica precozmente el Alzheimer

Un gran hallazgo ya que los expertos han conseguido demostrar que las alteraciones de las redes funcionales, medidas mediante magnetoencefalografía (MEG), se correlacionan con el nivel de las proteínas beta amilode y fosfo-tau en el líquido cefalorraquídeo (LCR) de pacientes con deterioro cognitivo leve (DCL).



Son proteínas que son esenciales para el diagnóstico del Alzheimer y determinados valores en LCR son predictores para el paso a etapas subsiguientes de este trastorno neurodegenerativo.



Por tanto, el hallazgo supone que con una metodología completamente no invasiva como la MEG y en una fase inicial de la enfermedad, ya se puede observar cómo las redes funcionales están alteradas como causa del daño provocado por la acumulación de amilode en cerebro y la fosforilación de la proteína tau. Esto permitirá realizar un diagnóstico temprano del Alzheimer con técnicas no invasivas.



Los resultados se han publicado en la revista 'Journal of Neuroscience' y muestran que aquellos pacientes con DCL prodrómico que convertían a enfermedad de Alzheimer eran los que presentaban unos valores más alterados en la conectividad funcional.