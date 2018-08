Un marcador de cáncer de piel podría ser clave en el crecimiento del tumor

Esta nueva comprensión de cómo funciona la queratina 17, según los investigadores, podría llevar al desarrollo de mejores métodos para detectar y prevenir el cáncer e identificar nuevas dianas para el tratamiento terapéutico, como exponen en un artículo sobre su trabajo publicado este lunes en la revista 'Nature Genetics'.



"La queratina 17 es un marcador sensible para varios tipos de cáncer y otras enfermedades agudas y crónicas que afectan a la piel, pero no se sabía si se trataba de un conductor de la enfermedad o simplemente un espectador inocente", explica el autor principal del estudio, Ryan P. Hobbs, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Escuela Bloomberg.



Por otro lado, otros investigadores han determinado que la cantidad de queratina 17 presente en otros tipos de tumores como en los de mama, cuello uterino, pulmón y páncreas puede indicar cómo de agresivo es y ayudar a determinar el pronóstico de un paciente.



Hobbs y su equipo han explicado que la queratina 17 no causa el cáncer en sí, pero promueve una respuesta inflamatoria e inmune que puede permitir que la enfermedad se desarrolle de manera más agresiva.

Cuando examinaron estos modelos en ausencia completa de queratina 17, se retrasó significativamente la aparición de los tumores, lo que se correlaciona con una respuesta inflamatoria e inmune disminuida de manera relevante. Es importante destacar que los investigadores fueron capaces de repetir el experimento en células tumorales humanas con un resultado similar.