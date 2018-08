Margarita Salas reclama más fondos para que "investigadores españoles puedan volver a nuestro país"

La investigadora Margarita Salas ha acudido a la conferencia 'Mujer y Ciencia: mi propia experiencia', en la Universidad de La Rioja, donde ha pedido más fondos para que los investigadores españoles puedan regresar a España.



"Aquí se hacen muy buenas tesis doctorales" y "se forman muy buenos investigadores" pero "después no los podemos mantener y se tienen que ir al extranjero", ha lamentado.



Ha precisado, no obstante, que el realizar estancias postdoctorales en otros países "es conveniente y bueno y todos nos hemos ido" pero "hemos podido volver".



Así, Margarita Salas ha insisitido en que es necesaria una mayor financiación, pero ligada a la creación de puestos de trabajo para investigadores, para que los jóvenes que hemos formado, de forma excelente, puedan volver a España, porque si no es una pérdida de tiempo, de dinero y, sobre todo, de personas".