Más de dos millones de firmas piden más investigación y protección a enfermos de cáncer

Los promotores de las iniciativas, acompañados de familiares y simpatizantes, han llegado al Ministerio con tres cajas con las firmas con la esperanza de ser recibidos por la ministra, lo que no ha ocurrido, ya que Dolors Montserrat estaba participando en un acto organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).



Sí van a poder plantear sus reivindicaciones al secretario general de Sanidad. Una de las iniciativas es la de Sebastián Martín, un médico de Carmona (Sevilla) que ha reunido más de un millón de apoyos para conseguir aumentar la financiación de un proyecto de investigación de la Universidad de Granada que ha demostrado la eficacia en animales de un fármaco contra los tumores de mama, colon y melanoma.



En declaraciones a los medios, Martín ha explicado que nos encontramos "en una situación tremendamente dura", con 250.000 pacientes con cáncer y con unos presupuestos para investigación que se han reducido en un 40 %. A su juicio, la escasez de recursos para investigación no solo afecta a los pacientes actuales, sino al futuro de toda la población, que tiene un riesgo cada vez mayor de padecer cáncer.

Por su parte, Inocencio Alarcón ha conseguido más de 600.000 apoyos para exigir una casilla en la declaración de la renta para la investigación contra el cáncer, una iniciativa que puso en marcha a raíz del fallecimiento de su hija con tan solo cinco años y medio de edad.



"La casilla de Paula" tiene como objetivo conseguir que investigadores españoles que están en el extranjero vuelvan a España para que el beneficio de sus trabajos se quede en el país, ha explicado Alarcón.La propuesta de Beatriz Figueroa, que ha conseguido 576.000 rúbricas, pretende lograr una protección especial para las personas que, como ella, son diagnosticadas de esta enfermedad mientras están en situación de desempleo, mediante un cambio en la Ley General de la Seguridad Social que les otorgue seguridad jurídica y económica y, si es necesario, la incapacidad permanente.



"Lo que no podemos permitir es que lo que no nos desahucia la enfermedad, nos lo desahucie la administración y la falta de políticas eficaces que garanticen una protección suficiente y eficiente", ha señalado Figueroa, quien ha precisado que ningún enfermo quiere ser un parásito de la sociedad.



Esta paciente ha denunciado que cada vez es más frecuente "que te despidan por el cáncer" y ha lamentado que la ministra "no haya encontrado un minuto en su agenda" para poder escuchar las reivindicaciones "de una parte de la ciudadanía muy considerable".