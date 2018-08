La mastectomía para prevenir el cáncer de mama aumenta en España

El jefe clínico de Patología Mamaria del Hospital la Paz de Madrid, José Ignacio Sánchez, ha explicado que, hasta ahora, este tipo de test genético era muy complicado, "sin embargo, hoy se pueden leer los resultados en pocas horas con margen de error muy escaso, casi inexistente, y con una excelente potencia de diagnóstico".



"Sin embargo, advierte, lo habitual es que estas pruebas se realicen en mujeres que sufren o han sufrido cáncer de mama en edades tempranas, o que además tienen varios casos de cáncer de mama en la familia para detectar posibles factores hereditarios en sus familiares".



Pero en la decisión que se debe adoptar entre el médico de la consulta de cáncer heredo familiar, que habitualmente es un oncólogo, y la mujer, no todo depende, a juicio del doctor Sánchez, del factor genético.



"Hay mujeres que sus madres o hermanas han sufrido la enfermedad y que no son portadores del gen, o que ni siquiera se han sometido al test, que deciden someterse a una mastectomía bilateral".



Los profesionales de las unidades de mama tienen la obligación de darle a conocer los posibles riegos a los que la mujer puede enfrentarse, pues la cirugía preventiva debe practicarse con absoluto rigor, valorar muy bien los antecedentes, si la mama es muy densa y fibroquística y, por lo tanto, su seguimiento y exploración son de resultado incierto, y sobre todo la angustia psicológica de la mujer ante el miedo a padecer la enfermedad, entre otros factores.



El patólogo ha insistido en que es muy importante conocer los riegos, pues el resultado positivo de la prueba genética no garantiza que se puede llegar a sufrir la enfermedad y, sin embargo, las posibles complicaciones tras una cirugía meramente preventiva pueden resultar muy difíciles de llevar para la paciente.



"Hay que saber manejar el miedo", ha señalado. El doctor ha insistido en que la decisión de operarse es "lógicamente de la mujer después de haber podido conocer la opinión, las recomendaciones y las opiniones preventivas del especialista de cáncer heredo familiar, del cirujano de mama, del cirujano plástico y del psiconcólogo.