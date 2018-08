Médicos de EEUU realizan los primeros trasplantes de útero de donantes vivos

Cuatro personas han sido sometidas, el pasado mes de septiembre, a los primeros trasplantes de útero de donantes vivos en Estados Unidos.



De estos cuatro pacientes a los que se ha intervenido, el procedimiento ha fracaso en los tres primeros, por lo que el órgano trasplantado fue retirado al no haber un adecuado flujo de sangre, pero, los tres pacientes se está recuperando.



En cuanto al cuarto paciente, los médicos han confirmado que existe un buen flujo de sangre hacia el úteo y no hay señales de rechazo o infección en estos momentos.



Los doctores de la Universidad de Gothenbug en Suecia fueron los primeros en realizar el procedimiento experimental con un donante vivo, y lo han hecho en nueve mujeres desde 2012. De esas pacientes, cinco pudieron tener hijos.



Los miembros del equipo sueco han trabajado con el equipo de Baylor durante el procedimiento y han revisado los tres trasplantes que no fueron exitosos para determinar qué pasó.