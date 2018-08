Una mujer con cáncer cerebral correrá siete maratones de distintos países en siete días

Esta mujer norteamericana tiene cáncer cerebral desde el 2005 pero eso, no le ha impedido nunca tener que madrugar para dar el 100% en estas carreras y entrenar hasta cuatro veces al día.



Elford, que comenzó a correr maratones hace 15 años, ha explicado que ahora está corriendo para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil, según recoge el diario 'ABC News'.



"Ya que no pude tener hijos, he adoptado a cientos y cientos de niños con cáncer infantil en los que he intentado inculcarles, y sus familias, que hay esperanza", ha explicado.



Desde 2005, BethAnn Telford ha recaudado más de 835.000 dólares y ahora, con estos siete maratones, espera llegar al millón.



Telford Participará en este reto, que comenzará el 23 de enero, y que contará con distintos maratones a lo largo de todo el mundo donde recorrerá Chile, Estados Unidos, España, Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos y Australia.



BethAnn Telford es consciente de que no será la primera persona en cruzar la meta pero, para ella su participación en estas carreras es mucho más importante que ganar y esa será su mayor recompensa.