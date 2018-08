Las mujeres que no realizan ejercicio físico tienen más riesgo de padecer cáncer de mama

El objetivo de esta investigación, que ha contado con la participación de 23 hospitales españoles, ha sido determinar el impacto del ejercicio físico en el riesgo de cáncer de mama y evaluar en qué medida cumplir las recomendaciones sobre ejercicio físico se asocia con menos posibilidades de desarrollar la enfermedad.



Los expertos, que han participado en este estudio, han llegado a la conclusión que, en general, realizar algún tipo de actividad física tiene un efecto positivo y preventivo en el desarrollo de un posible cáncer de mama.



Para llevar a cabo este estudio, servicios de oncología médica de nueve comunidades autónomas recogieron información entre los años 2006 y 2011 de 1.017 pacientes de entre 18 y 70 años con un cáncer de mama de reciente diagnóstico. Por cada una de estas pacientes, el estudio incluyó a otra mujer sana de su misma edad, que viviera ensu misma área y con la que no tuviese vínculo familiar alguno. El análisis se efectuó, por tanto, por parejas.



La doctora Marina Pollán, investigadora principal de este estudio, comenta que finalmente, y dada la complejidad del cuestionario, solo completaron los cuestionarios necesarios un total de 698 parejas. Las preguntas realizadas a las pacientes indagaban sobre su práctica de ejercicio físico en el tiempo libre, cuántas veces a la semana o durante cuánto tiempo, en el añojustamente anterior al diagnóstico.



Para determinar si la actividad reportada por estas mujeres cumplía con las recomendaciones internacionales (practicar una actividad moderada durante 150 minutos a la semana) del Instituto Americano para la Investigación del Cáncer y el Fondo de Investigación Mundial del Cáncer, se elaboró un nuevo indicador traduciendo la recomendación de caminar enérgicamente durante al menos 30 minutos cada día.



Teniendo en cuenta este corte, según la doctora Pollán, "en el estudio dividimos a las mujeres entre las que cumplenesta recomendación, las que hacen ejercicio pero no llegan a cumplir esos 150minutos y aquellas que no realizan ningún tipo de ejercicio. Lo que hemos visto es queestas últimas tienen un 71% más de riesgo de desarrollar cáncer de mama". El estudio muestra que el 45% de los casos de cáncer de mama y el 51% de las parejas cumplen la recomendación internacional sobre actividad física.



La experta aclara que en la mayoría de los estudios de este tipo las mujeres participantes son postmenopáusicas. “En esta investigación, el grupo de mujerespremenopáusicas es prácticamente el 50%, por lo que se ha podido estudiar bien elefecto del ejercicio en ambos grupos de mujeres".

En este sentido, los resultados sugieren que el ejercicio tiene un mayor efecto protector en las mujerespremenopáusicas que en las posmenopáusicas, que necesitan hacer un ejercicio másintenso para obtener el mismo nivel de protección.



En España, una de cada ocho mujeres sufrirá cáncer de mama a lo largo de su vida, eltumor más frecuente en las mujeres occidentales, estimándose que en Europa laprobabilidad de desarrollar un cáncer de mama antes de los 75 años es del 8%.



Los programas de prevención y los avances obtenidos en la investigación de nuevos tratamientos han permitido aumentar la supervivencia, que en España se sitúa porencima del 80% a los 5 años del diagnóstico.