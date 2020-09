'No olvides a los que ya olvidan', un mensaje de la Fundación Alzheimer España en el Día Mundial de esta enfermedad

La Fundación Alzheimer España se creó, oficialmente, el año 1991 por iniciativa de un grupo de personas cuyas familias sufrieron las consecuencias de esta enfermedad y profesionales en esta patología, que todavía, no tiene cura.



Cada año aparecen más de 40.000 nuevos casos de Alzheimer en España y , según los expertos, esta cifra, desgraciadamente, seguirá aumentando.



Recuerda este mensaje, hoy y siempre: No lo olvides. No los olvides