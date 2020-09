Pablo Iglesias: "Gracias a la valentía de estos enfermos, hoy podemos hablar de lo que significa defender la sanidad pública"

El secretario general de Podemos ha participado en una asamblea a las puertas del Hospital 12 de Octubre con los afectados por hepatitis C, que permanecen encerrados desde el pasado 18 de diciembre para reivindicar una partida presupuestaria extraordinaria con el objetivo de lograr tratamientos de última generación para todos los enfermos. "Gracias a la valentía de los enfermos que están saliendo a la calle hoy podemos hablar de lo que significa defender la Sanidad pública", ha añadido.

El presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, Mario Cortés, ha anunciado que el próximo 21 de enero organizarán una caravana al Parlamento Europeo para reivindicar su derecho a la vida y denunciar que el Gobierno de Mariano Rajoy les está "dejando morir". Un país "decente" tiene que tener un Ejecutivo que asegure el tratamiento sanitario con los mejores medicamentos disponibles a todas las personas, lo que no ocurre con los enfermos de hepatitis C en España, ha criticado Pablo Iglesias.



Pablo Iglesias, además, ha destacado la importancia de que los afectados por hepatitis C acudan a Bruselas para que la sociedad civil, los grupos parlamentarios, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea entiendan cuáles son las consecuencias sociales de las políticas de austeridad. Cuando dicen "hay que apretarse el cinturón", eso se traduce en que "para que algunos sigan amasando millones, para que algunos sigan teniendo beneficios escandalosos, hay gente que tiene que morir", ha señalado el secretario general de Podemos, añadiendo: "Mientras algunos se forran de dinero, hay otros que tienen que morir porque no se le puede prestar una atención sanitaria que existe y que el Gobierno está obligado a prestar".



Para Iglesias ha comentado que, un Gobierno "patriota, decente y responsable" tiene que sentarse como están haciendo algunos Ejecutivos europeos con esas multinacionales farmacéuticas y decirles: "Ustedes no pueden estar forrándose de dinero a costa de que ciudadanos de mi país tengan que morir". Cuando el Gobierno español habla de asegurar el tratamiento a 5.000 pacientes, a pesar de que hay más de 30.000 enfermos de hepatitis C, se está incumpliendo "la legalidad internacional, la legalidad europea y la Constitución Española", ha afirmado.



Iglesias se ha referido también al anuncio del secretario general del PSM, Tomás Gómez, de que su formación interpondrá una querella contra el Gobierno, el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid si en cinco días el próximo Consejo de Ministros no asegura el medicamento para todos los pacientes de hepatitis C que lo necesiten. "Si Gómez va a defender los derechos de los enfermos, va a tener mi apoyo", ha asegurado el líder de Podemos antes de apuntar que "cualquiera que intente hacer política y hacer electoralismo señalando quién se hace la foto solo tiene una palabra: miserable".



Ha tendido la mano a todas las fuerzas políticas y a todas las fuerzas sociales, independientemente de su color político, para cambiar esta situación y ha agregado que no va a recordarle al PSOE que ellos fueron los responsables del inicio de la privatización de la Sanidad en España.



Durante la asamblea, en la que los afectados vestían camisetas rojas con el lema "Los recortes matan" y han participado trabajadores de la planta de Coca-Cola de Fuenlabrada (Madrid), se han coreado consignas como "No son muertes, son asesinatos", "Tratamiento para todos", "Sí se puede" o "Esto nos pasa por un gobierno facha". La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C ha organizado el próximo 10 de enero una marcha desde el Hospital Doce de Octubre hasta el Palacio de la Moncloa para pedirle al presidente del Gobierno una "solución real" a sus problemas.