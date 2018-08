Presentación de las 'Respuestas científicas a los retos sociales y tecnológicos del envejecimiento'

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Obra Social 'la Caixa' y la Fundación General CSIC han presentado los resultados de los cinco Proyectos Cero en Envejecimiento.



La jornada bajo el título 'Respuestas científicas a retos sociales ytecnológicos del envejecimiento', ha reunido a los investigadores principales de los Proyectos Josep Blat, Universitat Pompeu Fabra; Concepció Patxot Universitat de Barcelona; Eva Chinarro, Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC; Joan Subirats, Universitat Autònoma de Barcelona; y Roberto Hornero, Universidad de Valladolid.



En esta jornada ha intervenido Miguel García Guerrero, director general de la Fundación General CSIC, quien resaltó que desde sus comienzos, "la Fundación ha sido sensible al hecho del envejecimiento poblacional, viéndolo como una fuente de retos de todo tipo, a los que la investigacióndebe intentar dar respuesta".



Además quiso destacar el posicionamiento estratégico de la Fundacióncomo entidad que "promueve y facilita la relación entre la ciencia y el resto de la sociedad en el ámbito del envejecimiento, con el principal, aunque no único, objetivo de impulsar la transferencia responsable de los resultados de investigación a la sociedad y a la empresa" y su apuesta por lograrlo mediante la "generación de proyectos de colaboración público-privada de distinta naturaleza y alcance" y que "tengan a la sociedad no solo como destinataria pasiva de los esfuerzos de los investigadores, sino como prescriptora e incluso actora de esta investigación".



Por su parte, Enric Banda, director de Área de Ciencia y Medio Ambiente de la Fundación Bancaria 'la Caixa', agradeció a los investigadores de los Proyectos Cero su compromiso, entrega y dedicación a la búsqueda de soluciones científicas a los retos del envejecimiento y contribuir, con sus conocimientos y líneas de trabajo, a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores.



El presidente del CSIC, Emilio Lora‐Tamayo, quien ha destacado elesfuerzo conjunto que ha representado los Proyectos Cero en Envejecimiento. "Un proyecto de ciencia moderna, multidisciplinar y orientada a dar respuesta a uno de los grandes retos de la sociedad: el envejecimiento de la sociedad Un proyecto que hasupuesto 1.100.000€ de inversión, aportados, mayormente, por la Obra Social 'la Caixa'; el trabajo de casi sesenta investigadores a lo largo de cuatro años, y la participación 14 instituciones, dos de ellas extranjeras, y seis centros e institutos del CSIC.



Por último, los investigadores principales de los cinco Proyectos Cero en Envejecimiento: Josep Blat, Concepció Patxot, Eva Chinarro, Joan Subirats y Roberto Hornero, explicaron los resultados de sus investigaciones, respuestas científicas a los retos planteados en los ámbitos tecnológico y psicosocial, orientados a mejorar lacalidad de vida de las personas mayores.