La prevención desde la infancia, herramienta clave contra las enfermedades renales

El lema de este año para conmemorar el Día Mundial del Riñón se centra en la infancia: "Enfermedad Renal y Niños. Actúa pronto para prevenirla" y se desarrolla en la conveniencia de no esperar a ser mayor para cuidar los riñones.



Unas 55.000 personas padecen insuficiencia renal en España, la más común de las enfermedades renales, con unos 6.200 enfermos nuevos al año.



La enfermedad renal muchas veces no da la cara, aunque tiene síntomas de carácter general son el cansancio, la falta de apetito, hinchazón de los pies, vómitos o dolores óseos, relata Roberto Martín, quien remarca la importancia de la prevención: control de diabetes, hipertensión y obesidad; y evitar el tabaco, junto a una dieta equilibrada y la práctica de ejercicio.



Además, este especialista aporta más datos importantes: más del 60% de las personas que empiezan con diálisis al año, tienen más de 65 años y el 30%, más de 75.



"La incidencia de la insuficiencia renal, expresa el doctor Martín, no estaba creciendo en adultos, pero en los últimos años ha vuelto a repuntar. Aún no se sabe el motivo. Los diabéticos y los hipertensos tienen que cuidarse y llevar hábitos de vida saludables".



En la infancia, hay una prevalencia de 100 casos por cada millón de habitantes, con unos 400 niños menores de 18 años con tratamientos sustitutivos; en la mayoría de los casos de nefrología pediátrica, se opta por el trasplante.