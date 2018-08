El primer centro europeo especializado en una pastilla contra el VIH estará en Barcelona

BCN Checkpoint será el centro con el que Barcelona luchará para frenar la incidencia del virus del VIH. Este lugar será el primer centro comunitario europeo especializado en la PrEP, y los directores consideran "moralmente inaceptable y antiético" no utilizar medidas que ya se han implementado en otros países europeos. Además, han remarcado que no entienden la "estrategia dilatoria" del Ministerio de Sanidad, y han asegurado que es momento de implementar y no de estudiar si se abre o no un lugar como este.

Los expertos consideran incomprensible que España y Cataluña no lideren la implementación de la PrEP porque se han elaborado estudios que demuestran la eficacia del fármaco, que una vez que se administra es inmediato. Cuanto más se deja pasar el tiempo, más casos se diagnostican, en concreto dos personas en Cataluña y diez en España al día, algo alarmante que evidencia la aprobación de la medida lo antes posible. Con que se administrase la PrEP a 1.500 personas en Cataluña, la incidencia del virus caería en picado, ya que son 800 las infecciones que se diagnostican al año.

Por el momento la PrEP no está aprobada en España, aunque existen datos de que muchos usuarios la toman de manera irregular, por este motivo implementarla sería fundamental, aunque el precio sea muy alto (400 euros mensuales), con la ayuda del Gobierno se podría reducir.

El centro ofrecerá información y asesoramiento, estudios clínicos, seguimiento y reducción de riesgos en aquellos que realicen un uso informal de la PrEP.