La Reina Letizia pide más educación sanitaria en los colegios: "grandes prescriptores de salud"

Doña Letizia ha querido poner el principal foco de atención en los colegios y centros educativos como los grandes prescriptores de salud y, aunque están ya realizando esfuerzos, no son suficientes y se pueden mejorar mucho más", ha argumentado.



Y es que, a su juicio, el conocimiento de uno mismo, de la parte fisiológica del cuerpo y de la esfera espiritual y mental, además de la gestión de las emociones, son enseñanzas "tan relevantes" como las matemáticas o la lengua.



Asimismo, la Reina ha solicitado a todos los españoles que reflexionen durante cinco minutos sobre qué están haciendo para mejorar su salud, cuál es su vida y cómo quiere vivir. Unas preguntas que ha reconocido que no son "nada fáciles" de responder pero que favorecerán una actitud más preventiva y, por ende, una mejor calidad de vida.



"Todos sabemos lo que debemos comer y lo que no, evitar la alimentación procesada, comer alimentos reales, evitar el tabaco, alcohol, la exposición excesiva al sol, el sedentario y que hay que proporcionar un buen descanso y dormir lo necesario, pero también tenemos que hacer una reflexión interna sobre si pensamos correctamente y si percibimos la realidad sin distorsiones. Todo ello nos llevará a una actitud preventiva, a evitar patologías y a tener más salud que es de lo que se trata", ha zanjado.



Con motivo del Día Mundial del Cáncer, que cada año tiene lugar el 4 de febrero, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha organizado la VI Edición del Foro Contra el Cáncer poniendo el foco en la prevención primaria del cáncer.



Durante esta VI Edición del Foro Contra el Cáncer, celebrado en el espacio Fundación Telefónica, se han mostrado aspectos que contribuyen a la prevención primaria del cáncer. En el mundo se diagnostican cada año 14 millones de casos nuevos de cáncer y hay una previsión de que sean casi 30 millones para el año 2035.



En España, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) la incidencia en 2015 fue de algo más de 247.000 casos nuevos. La evidencia científica ha demostrado que alrededor del 50% de los tumores se podrían evitar con hábitos de vida saludable que son más eficaces si se adoptan desde la infancia.