Siete de cada diez españoles aseguran estar muy satisfechos con su estado de salud

Pese a ello, un 63,3% admite que no tiene casi nunca achaques o dolores ni se han sentido deprimidos y dos de cada tres (65,1%) no han tenido dificultades en el trabajo o en las labores domésticas por problemas de salud. Además, un 62% asegura que no toma nunca medicamentos. Un 6,7% lo hace a diario.

Un 16% los toma varias veces al año y un 9,4%, varias veces al mes. En cualquier caso, después de la familia (53,6%), es el aspecto de su vida más importante (33,3%), incluso por encima de las relaciones de pareja (10,3%).



EJERCICIO SEMANAL PERO TRASNOCHADORES

Para mantenerla, un 57,2% más de 20 minutos de ejercicio semanalmente (un 32,4% lo hace a diario), frente a un 27,4% que admite no hacerlo nunca. Asimismo, siete de cada diez consultados asegura no fumar cigarrillos (el 43,4% dice que no lo ha hecho nunca), un 16,5% fuma entre uno y diez cigarrillos diarios, mientras que otro 10,4% consume entre 10 y 20 pitillos.

El descanso también es importante para mantener la salud, pero aquí se mantiene la asignatura pendiente de los españoles que es trasnochar. El 72,5 por ciento se acuesta después de las once de la noche. Entre los que más tardan en irse a la cama, un 37,1% se acuesta después de la medianoche y todavía un 10 por ciento lo hace después de la 1 de la madrugada.

Al mismo tiempo, más de la mitad (55,6%) se levantan entre las 6 y las 8 de la mañana; un 23,3% lo hacen entre las 8 y las 9 y un 6,2%, antes de las 6 de la mañana. Un 1 por ciento se espera a después de las 9 de la mañana para hacerlo. Los fines de semana,, un 40% lo hace después de las 9 de la mañana.



Sólo hay un 7,7% de madrugadores que saltan de la cama antes de las 7 de la mañana, mientras que casi la mitad (47%) se levanta entre las 7 y las 9.



TRES COMIDAS Y MEDIA DIARIAS

Los españoles hacen una media de 3,6 comidas al día, según establecen las estadísticas. Según los datos de la encuesta, la mitad (50,1%) come tres veces al día; un 26% hace cuatro comidas y un 16,8% llega hasta las cinco. Un 5,6% hace dos comidas o menos cada día. Casi todas, eso sí en casa y de elaboración casera (84,8%). Un 12,6% admite que las intercala con platos precocinados.



Sólo un 2,4% asegura comer casi siempre comida precocinada. Los alimentos más habituales en la mesa de los españoles son la leche y los derivados, que toma a diario el 76,3%. Le siguen los cereales (pan, arroz, pasta, cereales elaborados), con un 69,1%, las frutas frescas (63,7%) y la verdura y hortalizas (50%).

Otros alimentos se comen varias veces a la semana, como la carne (67,6%), el pescado (59,5%) o los huevos (60,2%). El único que aseguran comer de forma esporádica son los dulces y la pastelería que uno de cada cinco dice no tomar nunca.