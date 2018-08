Sociedades científicas, centros tecnológicos y CCOO exigen más fondos para la ciencia

Sociedades científicas, centros tecnológicos y CCOO piden más fondos para ciencia y critican que se siga el esquema habitual, con los mismos programas de siempre y que no haya indicios de la creación de un fondo estable de inversión para la investigación en ciencia y tecnología e innovación, que proceda de los presupuestos, y que cuente con instrumentos adecuados para facilitar y propiciar la captación de fondos privados.



De hecho, la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) lamenta la falta de información y transparencia sobre los asuntos políticos y la política ientífica por parte del Gobierno.



Por otro lado, también, denuncia que “no hay señales” para afirmar que el Ejecutivo haya asumido "un compromiso real de impulsar una política de I+D+i”. Por su parte, CCOO afirma que los presupuestos en I+D de 2017 "desandan el camino" y lamenta que el Gobierno siga sordo: si no hay elecciones, no hay aumento de los presupuestos de I+D+i.



“Hay que retroceder a 1984 para encontrar números similares. Ya no corremos como Alicia para estar siempre en el mismo lugar, ahora retrocedemos sin parar destruyendo en unos pocos años lo que costó 30 años construir”.



La I+D+i civil dispondrá este año de 6.029 millones de euros, el 4,1 % más que el pasado ejercicio, pero bajan las subvenciones y suben los créditos.



Precisamente esto es lo que denuncia la comunidad científica, que bajen las subvenciones y suban los créditos que no se ejecutan en su totalidad. En concreto, CCOO recuerda que en 2015 se ejecutó solo la mitad del capítulo de préstamos.



Desde la Federación Española de Centros Tecnológicos, Fedit, indican que la I+D+i crece por debajo del incremento del PIB previsto para 2017 y que es imprescindible un mayor esfuerzo inversor para compensar al menos la bajada de fondos experimentada en 2012.