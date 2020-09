Sólo el 14% de los científicos que emigra puede regresar a España antes de dos años

Eduardo y Enrique son dos científicos españoles que dejaron nuestro país hace ya más de 3 años para buscar de nuevas oprtunidades. Ambos, trabajan en el centro de investigación del Imperial College de Londres, la segunda mejor universidad del mundo.

Eduardo es investigador postdoctoral, formado en España, pero crítico con la situación que la Ciencia vive en nuestro país, por eso ahora ve imposible volver. Hay "muy pocas oportunidades, sobretodo en el tramo del joven investigador", afirma.

Enrique siente que en Reino Unido su trabajo sí es reconocido. Sin embargo, en España es "mano de obra barata". Por lo que la opción de crecer profesionalmente no la puede encontrar en nuestor país , pero si fuera.

Las enfermedades cardiovasculares se han convertido en la primera causa de muerte en los países desarrollados. Laboratorios, como en los que trabajan Eduardo y Enrique, son pioneros en investigar estas patologías para luego aplicar nuevos tratamientos a los pacientes.

En concreto, en el laboratorio donde trabaja Eduardo han descubierto un gen que está muy implicado en una característica importante de la hipertensiíon pulmonar.

Por su parte, el equipo en el que investiga Enrique ha diseñado un virus al que le han introducido un gen, que reduce la probabilidad de tener una insuficiencia cardiaca.

Estos proyectos de científicos españoles son compartidos con los mejores profesionales a nivel internacional y también con otros investigadores españoles. A la mayoría les gustaría volver, porque la tragedia no es irse, si no, no poder regresar. Sin embargo, sólo el 14% de los investigadores españoles "exiliados" podría regresar antes de un par de años.