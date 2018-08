Los tratamientos oncológicos triplican el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular

El simposio ha sido presentado por los doctores Miguel Ángel García, cardiólogo del Hospital Clínico San Carlos; Juan Carlos Plana, cardiólogo del Colegio de Medicina de Houston; la cardióloga Teresa López y la oncóloga Pilar Zamora, ambas del hospital La Paz.



Los expertos explicaron que la prevención es fundamental para que los enfermos de cáncer sobrevivan a la enfermedad y no fallezcan a causa de problemas derivados del corazón.



La doctora Pilar Zamora afirmó que, prácticamente, el 100% de los pacientes que trata reciben antraciclinas (medicamentos utilizados en la quimioterapia y radioterapia) y suponen un riesgo potencial de producir cardiotoxicidad.



Teresa López ha subrayado que el porcentaje de complicaciones cardíacas varían en función de la edad y del tratamiento pero se ha constatado que "entre un 9 y un 30 % de los pacientes que reciben antraciclinas tienen disfunciones cardíacas".



En este sentido, el cardiólogo Juan Carlos Plana ha argumentado que el principal objetivo es detectar cuanto antes esa toxicidad con el fin de que los pacientes tengan que dejar el tratamiento oncológico.



De hecho, el doctor Plana explica que en EEU, un 17 % de las mujeres con cáncer de mama tienen que frenar su tratamiento, lo que genera complicaciones graves en su eficacia.

La detencción temprana se puede conseguir a través de imágenes con ecografías y de biomarcadores como el de la troponina, que se puede hacer en cualquier hospital y permiten ver si en la sangre hay proteínas que usualmente están dentro de las células cardíacas: "si están de manera elevada en sangre eso nos indica que hay toxicidad".



Por su parte, Teresa López recomienda que los pacientes con cáncer no descuiden el control de su tensión arterial y sigan tomando su medicación, aunque a veces tenga que ser modificada porque "el cáncer no es una excusa para dejar de tener un estilo de vida saludable, de hecho, favorece a evitar los riesgos cardiovasculares".



En EEUU casi todos los centros de oncología ya cuentan con unidades específicas de cardio-oncología, mientras que en España sólo disponen de esta unidad en el hospital de la Paz.