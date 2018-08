La Unión Europea financiará 15 proyectos españoles de investigación científica

Cada uno recibirá una dotación de 150.000 euros a través del Consejo Europeo de Investigación (ERC, en sus siglas en inglés).



“Los investigadores con base en España lo hicieron muy bien comparados con otros países”, según han comunicado fuentes europeas relacionadas con el programa, que becará doce proyectos franceses, once italianos, once holandeses, dieciocho alemanes y veintiocho británicos.



Los investigadores con base en España financiados por ERC están vinculados a universidades como la Pompeu Fabra, la de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la de Santiago de Compostela o la de Zaragoza, así como la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o la Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias.



Aplicar la investigación científica

También fueron seleccionados proyectos catalanes de la Fundacio Institut D’Investigacio Biomedica de Bellvitge (Barcelona), el Centre Internacional de Metodes Numerics en Enginyeria (CIMNE), la Fundacio Institut de Ciencies Fotoniques y la Asociación-Centro de Investigación, Cooperativa en Nanociencias (CIC nanoGUNE) (País Vasco).



El comisario europeo de Investigación, Carlos Moedas, ha destacado que el programa Proof of Concept “impulsa y acelera la transición satisfactoria del laboratorio al mercado de tecnología y productos”.



Los investigadores podrán utilizar la financiación europea para realizar pruebas técnicas de validación, proteger sus derechos de propiedad intelectual o explorar las posibilidades de negocio de sus trabajos científicos, según ha indicado la Comisión Europea.



El ERC ha financiado 447 proyectos asentados en España desde 2007, con un total de “cerca de 700 millones de euros”.