YoTrabajoPositivo, una campaña contra la discriminación laboral de las personas con VIH

En España el 50% de las personas con el VIH no tienen trabajo. La principal causa es la desinforamción sobre cómo se trasmite el virus lo que provoca discriminación de los derechos laborables.



Mucha gente continúa, hoy en día, descriminando a gente en el trabajo que tiene VIH y todavía hay que recordar, aunque parezca mentira, que compartir un espacio de trabajo con una persona con el VIH no se encuentran entre las vías de transmisión del virus. El VIH solo se transmite de tres formas: sexual, sanguínea o de madre a hijo.



Personas de diversas ocupaciones u oficios, entre los que se encuentran empresarios, médicos o bomberos han querido sumarse a #YoTrabajoPositivo. No discrimino y han prestado su imagen para apoyar el acceso a cualquier trabajo de las personas con el VIH y en rechazo a la discriminación laboral.

Belinda Hernández, coordinadora de la campaña, explica que #Yotrabajopositivo "nace con el objetivo de romper con los mitos y los prejuicios asociados a la enfermedad y explicar lo que la evidencia científica muestra: que las personas con el VIH pueden realizar prácticamente cualquier ocupación u oficio sin riesgo de infectar a terceras personas".



Esta campaña espera tener una fuerte presencia en redes sociales y desde Constantes y Vitales también os animaos a que vosotros y vuestras empresas os impliquéis en esta causa mostrando vuestro apoyo con fotografías y el hastag #YoTrabajoPositivo.



#YoTrabajoPositivo ha diseñado, además, una web dinámica en la que se ofrece información contrastada científicamente.



¡Anímate a colaborar!