El informe '10 cosas que quizá no sabías sobre la salud mental' concluye que hace mucho tiempo que se reconoce que el estado de ánimo de las personas influye en su comportamiento alimentario. Este análisis también evidencia que la comida no solo afecta el bienestar, sino también la prevalencia de algunas enfermedades mentales (depresión, Alzheimer, etc.) y es que las poblaciones que siguen una dieta mediterránea tienen un riesgo menor del 33% de sufrir depresión.

Tener una buena higiene del sueño también es uno de los factores que afectan al ánimo y el bienestar mental. Con los hábitos de vida modernos, cada vez se va reduciendo más el tiempo que dedicamos a dormir. El sueño es lo que determina la salud y el bienestar en general. Es más, según el citado estudio, la falta de sueño se asocia con muchas enfermedades y afecciones crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, obesidad y depresión.