Con el objetivo de trasladar a la población la importancia de cuidar la salud mental, la campaña sigue el lema de Mens Sana in Corpore Sano, una filosofía que pone en valor unos hábitos de vida saludables y que demuestra que, a través del ejercicio diario, una buena alimentación y el descanso, se consigue el equilibrio perfecto para tener una buena salud psicológica y emocional.

La importancia de una buena salud mental

En los últimos años, el trabajo, la casa, la familia, la vida social, las redes sociales o la falta de sueño han sido factores que han podido provocar problemas de salud mental en la población. Estos problemas se están viendo agravados durante la situación extraordinaria que estamos viviendo, provocada por la crisis sanitaria del Covid-19, que ha obligado a modificar nuestros día a día, alterando rutinas y exponiéndonos a situaciones que han incidido en nuestro bienestar emocional. Según un estudio realizado por el Grupo AXA, se ha triplicado el número de españoles que se siente emocionalmente mal o muy mal.

Por este motivo, las herramientas para contribuir a un bienestar mental saludable pasan por cultivar unos hábitos de vida en los que el ejercicio, la buena alimentación y el descanso sean claves para conseguir el equilibrio entre buena salud física, psicológica y emocional. Nosotros mismos, y nadie más que nosotros mismos podemos hacer mucho por cuidar nuestra mente y por ello es fundamental autoanalizarse, ser conscientes de la importancia de tener esos hábitos y realizarlos. Y si es necesario, buscar ayuda.

Por otra parte, según el estudio’10 cosas que quizá no sabías sobre la salud mental’, difundido por el Grupo AXA, hace mucho tiempo que se reconoce que el estado de ánimo de las personas influye en su comportamiento alimentario. Este análisis también evidencia que la comida no solo afecta el bienestar, sino también la prevalencia de algunas enfermedades mentales (depresión, Alzheimer, etc.) y es que las poblaciones que siguen una dieta mediterránea tienen un riesgo menor del 33% de sufrir depresión.

Tener una buena higiene del sueño también es uno de los factores que afectan al ánimo y el bienestar mental. Con los hábitos de vida modernos, cada vez se va reduciendo más el tiempo que dedicamos a dormir. El sueño es lo que determina la salud y el bienestar en general. Es más, según el citado estudio, la falta de sueño se asocia con muchas enfermedades y afecciones crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, obesidad y depresión.

Igualmente, hacer ejercicio físico con una frecuencia habitual no solo ayuda a mantener un cuerpo sano, sino que también contribuye de manera significativa a tener un mejor bienestar mental.

Por otro lado, a medida que se conocen cada vez más las consecuencias que tienen para la salud el estrés, el agotamiento, e incluso el aburrimiento, es más necesario adquirir unos buenos hábitos de vida y prevenir el malestar psicológico y emocional.

Es por todo ello que la iniciativa de laSexta y Fundación AXA abordará el cuidado de la mente y tratará temas como la necesidad de conocerse a uno mismo, saber decir no, administrar tu tiempo o poner límites. También se difundirá la no estigmatización de mostrar sentimientos como llorar, ya que mucha gente lo asocia a un signo de debilidad y, nada más lejos de la realidad, es algo incluso positivo.

Comprometidos con la ciencia, la investigación y la salud

En lo que supuso un nuevo paso dentro del Compromiso Atresmedia en materia de acción social, Constantes y Vitales se convirtió, en octubre de 2014, tras su incorporación a la compañía, en la primera campaña de Responsabilidad Corporativa en la historia de laSexta, impulsada junto con Fundación AXA.