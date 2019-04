Stop artrosis busca desarrollar terapias contra las patologías reumáticas

La ausencia de medicamentos contra enfermedades y patologías musculoesqueléticas ha llevado a que la investigación a este respecto pase por medicamentos para paliar sus efectos. Sin embargo, estos tratamientos no son aptos para todos los pacientes, y pueden dar lugar a todo tipo de efectos secundarios adversos.

La investigación realizada desde el EOXI-SERGAS-Instituto IDIS, no obstante, ha descubierto una serie de medicamentos, que aún no se encuentran a disposición de pacientes, que podrían derivar, si bien no en una cura completa contra la artritis o la artrosis reumatoide, si contra sus efectos derivados. Como por ejemplo, su componente inflamatorio.

Para conseguir la financiación necesaria para desarrollare estos procedimientos, a través de Precipita se ha creado un proyecto de micromecenazgo con la meta de recaudar 25.000 euros. Una cantidad que se utilizará para dar luz verde a la investigación pertinente que recoge hasta cuatro vías distintas, para la aplicación clínica a corto plazo de medicamentos que, de momento, se encuentran en fase preclínica.